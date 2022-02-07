Российская сборная по фигурному катанию завоевала золото в командном турнире на Олимпиаде в Пекине

Фото: Александр Козик

В Пекине сегодня решилась судьба первых медалей в фигурном катании – победителей и призёров определили в командном турнире. Золотые медали завоевала команда ROC, серебро – сборная США, бронза у команды Японии.

В финальный день с произвольными программами на пекинский лёд первыми вышли участники соревнований спортивных пар. От команды ROC выступали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они набрали для сборной победные 10 баллов.

Следом на лёд вышли представители танцев на льду. Нашу сборную представляли Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Россиянам не хватило меньше балла, чтобы победить американских соперников – Мэдисон Чок и Эвана Бейтса, для команды Вика и Никита принесли 9 баллов.

Завершала выступления в командном турнире наша одиночница – Камила Валиева. В короткой программе она одержала уверенную победу, а закрепить успех удалось уже в произвольной. И снова – десять баллов, после чего стало понятно, что во второй раз в истории россияне выиграли олимпийское золото в командном турнире.