Темы дня

Спорт / Фигурное катание
7 февраля 2022, 09:23

Российская сборная по фигурному катанию завоевала золото в командном турнире на Олимпиаде в Пекине

Фото: Александр Козик

Фото: Александр Козик

В Пекине сегодня решилась судьба первых медалей в фигурном катании – победителей и призёров определили в командном турнире. Золотые медали завоевала команда ROC, серебро – сборная США, бронза у команды Японии.

В финальный день с произвольными программами на пекинский лёд первыми вышли участники соревнований спортивных пар. От команды ROC выступали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они набрали для сборной победные 10 баллов.

Следом на лёд вышли представители танцев на льду. Нашу сборную представляли Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Россиянам не хватило меньше балла, чтобы победить американских соперников – Мэдисон Чок и Эвана Бейтса, для команды Вика и Никита принесли 9 баллов.

Завершала выступления в командном турнире наша одиночница – Камила Валиева. В короткой программе она одержала уверенную победу, а закрепить успех удалось уже в произвольной. И снова – десять баллов, после чего стало понятно, что во второй раз в истории россияне выиграли олимпийское золото в командном турнире.

Олимпийские чемпионы в командном турнире:

Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Виктория Синицина и Никита Кацалапов

Камила Валиева

Марк Кондратюк

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.02.2022, 10:21 / Общество
Генпрокуратура предложила разработать критерии немотивированной агрессии собак
07.02.2022, 09:52 / Общество
В Екатеринбурге злостного неплательщика алиментов задержали на парных родах
07.02.2022, 09:24 / Общество
Австралия откроет границы для привитых туристов 21 февраля
07.02.2022, 09:23 / Спорт
Российская сборная по фигурному катанию завоевала золото в командном турнире на Олимпиаде в Пекине
07.02.2022, 08:36 / Общество
Жителей Богдановича предупредили о взрывных работах 10 февраля