Фото: Александр Козик

Сегодня в Пекине решилась судьба олимпийских медалей в женском одиночном турнире по фигурному катанию. Золото завоевала россиянка Анна Щербакова (255,95), серебро у Александры Трусовой (251,73), бронза досталась японке Каори Сакамото (233,13). Камила Валиева только на четвёртой позиции (224,09).

Первой из наших выступала Александры Трусовой. Она заявила пять четверных прыжков, мало кто верил, что она сумеет их приземлить, так как это было в Челябинске осенью на контрольных прокатах. И Александра, уверены, удивила всех. Четверной флип и четверной сальхов – безупречно. Четверной тулуп был приземлён, пусть и со степ-аутом. Во второй части программы – четверной лутц-тройной тулуп и сольный четверной лутц. Оценка – 177,13. Сумма 251,73.

Следом выступала Каори Сакамото, которая выполнила свою произвольную программу на уровне, набрав 153,29 и в сумме – 233,13.

Затем на лёд вышла Анна Щербакова, которая блестяще исполнила свою программу с двумя четверными прыжками: каскад четверной флип – тройной тулуп и сольный четверной флип. Оценка – 175,75. Сумма – 255,95.

Последней на лёд выходила россиянка Камила Валиева. Увы, весь этот допинговый триллер сделал своё дело, и произвольную программу Камила сорвала. Судьи тоже были строги, поставив её только на четвёртое место. Оценка за произвольную – 141,93. Сумма – 224,09.