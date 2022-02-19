У россиян две олимпийские медали в парном катании. Чемпионы – китайцы с преимуществом всего в 0,6 балла

Фото: Александр Козик

Сегодня в Пекине решилась судьба последних олимпийских медалей в фигурном катании. На лёд с произвольной программой вышли спортивные пары. Золото завоевали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун (239,88), серебро у российского дуэта Евгения Тарасова и Владимир Морозов (239,25), бронза досталась паре Анастасия Мишина и Александр Галлямов (237,71). На четвёртой позиции Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (220,50).

После короткой программы лидерами являлась китайская пара Вэньцзин Суй и Хань Цун (84,41) и они побили свой же собственный мировой рекорд. На вторую позицию судьи поставили российский дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов, эти фигуристы тоже преодолели барьер прошлого мирового рекорда, но совсем немного уступили китайцам (84,25). На третьем месте оказалась ещё одна наша пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов (82,76). Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (78,59) заняли четвёртое место.

Но было понятно, что первые четыре пары находятся очень близко друг к другу, и основная борьба состоится в произвольной программе.

Открывать выступления в сильнейшей разминке предстояло Александре Бойкова и Дмитрию Козловскому. Ребятам удалось практически всё, включая каскад из тройного и двух двойных тулупов. Первый выброс был сделан здорово, а вот второй выброс получился со степ-аутом на приземлении. За произвольную они получили 141,91. В сумме - 220,50.

Фото: Александр Козик

Анастасия Мишина и Александр Галлямов являются действующими чемпионами мира, Европы и России. Пара представляла нашу страну в командном турнире. И в короткой программе там они тоже уступили китайцам, а в произвольной были лидерами, хотя и допустили серьёзную ошибку на выезде с поддержки.

У этих фигуристов, пожалуй, самый сложный контент в мире. Им оставалось прокатать произвольную программу безошибочно, с настроением, а остальное уже зависело исключительно от судей.

И прокат был просто потрясающий: каскад тройной сальхов-ойлер-тройной сальхов. На первом выбросе Анастасию немного пошатнуло, но ошибки не случилось. Второй выброс – блестяще, как и параллельный тройной тулуп. И оценка получилось очень высокой 154,95, хотя чуть меньше, чем на чемпионате Европы. Сумма – 237,71.

Фото: Александр Козик

Пару Евгения Тарасова и Владимир Морозов на самых важных соревнованиях часто преследовала череда неудач. На Олимпиаде в Пхёнчхане четыре года назад фигуристы не смогли откататься чисто и заняли самое обидное место – четвёртое. Четвёртыми они стали и на последнем чемпионате мира в Стокгольме. В Таллине месяц назад Евгения и Владимир завоевали серебро. И конечно, учитывая тот опыт, который у них уже есть, пара рассчитывала на победу в Пекине.

И сегодня фигуристы выдали прокат своей жизни. Параллельный сальхов – сделано. За выбросы Евгения боролась, и ошибки не случилось. Каскад из тройного тулупа и двух тройных тулупов – почти идеально. Ну, а о невероятной подкрутке пары даже говорить не приходится.

И в оценку за произвольную они обошли Мишину и Галлямова -155,00. Сумма - 239,25.

Фото: Александр Козик

Вэньцзин Суй и Хань Цун завершали соревнования в фигурном катании. В начале они исполнили то, что давно обещали – четверную подкрутку. Ошибка случилась на тройном сальхове, партнёрша сделала степ-аут. Но оценка всё равно оказалась выше, чем у российских дуэтов

Оценка за произвольную - 155,47. Сумма – 239,88.