Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске: расписание трансляций, участники

Елизавета Туктамышева будет выступать на 15-м в своей карьере чемпионате России. Фото: Александр Козик

Завтра в Красноярске стартует чемпионат России по фигурному катанию. В отсутствии мировых стартов для наших спортсменов эти соревнования станут ключевыми в сезоне. На лед «Платинум арены» выйдут Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина-Александр Галлямов и многие другие.

Женское одиночное катание: Софья Акатьева, Камила Валиева, Алина Горбачева, Ксения Гущина, София Захарова, Анастасия Зинина, Агнета Латушкина, Софья Муравьева, Виктория Нестерова, Мария Парамонова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Ксения Синицына, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Виктория Федянина, Анна Фролова, Вероника Яметова.

Мужское одиночное катание: Дмитрий Алиев, Андрей Анисимов, Роман Атояр, Матвей Ветлугин, Пётр Гуменник, Артур Даниелян, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Владислав Катичев, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Иван Попов, Александр Самарин, Евгений Семененко, Илья Яблоков.

Парное катание: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева/Роман Плешков, Виктория Васильева/Роман Запорожец, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Варвара Черемных/Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков.

Танцы на льду: Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев, Александра Кравченко/Александр Шустицкий, Алиса Крайнюкова/Семён Нетсев, Яна Матвейшина/Тимофей Субботин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Влада Павленина/Александр Алексанян, Елизавета Пасечник/Максим Некрасов, Александра Прокопец/Александр Васькович, Софья Тютюнина/Андрей Багин, Полина Усова/Михаил Антонов, Ирина Хавронина/Дарио Чиризано, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.