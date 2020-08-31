От «Уралмашстроя» до «Урала за 90 лет

Одна из самых ярких страниц в 90-летней истории футбольного «Урала» («Уралмаша») – выступление команды в элитной лиге чемпионата СССР в 1969 году. . Фото: Пресс-служба ФК «Урал»

1 сентября футбольному клубу «Урал» исполняется 90 лет. В нынешней российской Премьер-лиге только восемь клубов, в основном столичных, были созданы раньше команды из Екатеринбурга (Свердловска), а пять появились на свет и вовсе в конце прошлого – начале нынешнего века.

Историю надо беречь

Здесь сразу следует оговориться. С датой основания спортивных команд всё не так просто, как, скажем, с людьми, у которых есть отмеченная в свидетельстве о рождении дата (и то порой возникают путаницы). Например, история столичного ЦСКА, по идее, берёт своё начало с 1923 года, когда было создано физкультурно-спортивное объединение Вооружённых сил. Однако ныне существующий клуб из Москвы ведёт свою историю аж с 1911 года, когда при Обществе любителей лыжного спорта была создана футбольная секция. Преемственность, мягко говоря, сомнительная, но дата солидная, через год ЦСКА вроде как может отметить 110-летие. Обратный пример – история футбольного клуба «Урал», который в марте 2003 года стал преемником «Уралмаша» после того, как одноимённый флагман тяжёлой промышленности отказался от поддержки команды. И подхвативший футбольное знамя Григорий Иванов очень ревниво относился к болельщикам, которые продолжали с трибун скандировать: «Уралмаш»! «Уралмаш»! «Какой «Уралмаш», они ни копейки на команду не дают», – много раз сокрушался Григорий Викторович. И «Урал» с тех пор принципиально отмечал только «свои» даты. Хотя потом ситуация вроде бы исправилась – в клубе поняли, что деньги деньгами, но от истории своей отказываться нельзя.

Футбольные первостроители

Строго говоря, 1 сентября 1930 года – дата тоже весьма условная, поскольку футбольные команды на Уральском заводе тяжёлого машиностроения существовали и раньше, с самого начала строительства в 1928 году. По инициативе выпускника Ленинградского института физкультуры имени Лесгафта Николая Глазырина была создана спортивная площадка. В армии Глазырин играл за команду ВВС Ленинградского военного округа, а, вернувшись после демобилизации в Свердловск, стал организатором футбольных матчей на строящемся Уралмашзаводе. В 1930 году состоялся турнир с участием четырёх команд строителей, победитель получил название «Уралмашстрой» и под этим названием стал выступать в чемпионате Свердловска. В 1935 и 1936 годах команда (уже представителем всего Уралмашзавода) стала чемпионом города, а в 1938 году впервые сыграла в Кубке СССР. Дебют в чемпионате СССР случился уже после войны, в 1947 году.

Сезон в элите

Жизнь в Советском Союзе была устроена таким образом, что всё лучшее сосредотачивалось в Москве и Ленинграде. Футбол не стал исключением. В элитной лиге чемпионата СССР за редчайшим провинциальным исключением играли команды двух столиц и столиц союзных республик. Ведущие команды Урала и Сибири в лучшем случае поднимались до второго эшелона. Единственный раз «Уралмаш» принимал участие в турнире Первой группы класса «А» (аналоге нынешней Премьер-лиги), и было это в 1969 году. Футбольные матчи и более низкого уровня собирали полные трибуны, благо развлечений было не так много, а уж приезд лучших команд Советского Союза вызвал в городе небывалый ажиотаж. Свердловчане на фоне грандов мальчиками для битья совершенно не выглядели, но на финише место в элите всё-таки потеряли. Возвращение состоялось только в 1992 году, когда на смену чемпионату СССР пришёл самостоятельный чемпионат России.

Время Матвеева

О чемпионатах России 90-х годов сегодня можно вспоминать с ностальгической улыбкой. Пластиковые сиденья на трибунах, поля с подогревом, не говоря уже про новомодный ВАР – ничего этого не было и в помине. Видавшее виды поле стадиона «Уралмаш» после дождей больше походило на болото, а форма у футболистов уже к середине первого тайма была настолько залеплена грязью, что разглядеть игровой номер было практически невозможно. Тем более удивительно, что установленный тогда главным бомбардиром «Уралмаша» Юрием Матвеевым рекорд (42 мяча за четыре неполных сезона) не побит на идеальных современных полях до сих пор. Более того, следом за Матвеевым идут два его тогдашних партнёра – Игорь Ханкеев (32 мяча) и Альберт Андреев (23). Случайное это совпадение или нет, но после ухода Юрия Матвеева «Уралмаш» стремительно опустился из Высшей лиги во Вторую.

Любопытный штрих – 15 августа, в третьем туре стартовавшего чемпионата России 2020/2021 лидер нынешнего «Урала» Эрик Бикфалви, отличившись в матче с «Рубином», догнал Андреева, и следующий уже гол позволит румынскому легионеру «шмелей» изменить состав самых результативных игроков команды на высшем уровне за всю историю, остававшийся неизменным с 1996 года.

Европейский дебют

К тому же к 1996 году относится и первое (к сожалению, пока что последнее) выступление «Уралмаша» в европейских кубках. Восьмое место, занятое по итогам чемпионата России 1995 года (лучший на сегодня результат, повторённый в сезоне 2015/2016), позволил «Уралмашу» дебютировать в Европе. Правда, не в трёх основных еврокубковых турнирах, где играли чемпионы, призёры и обладатели национальных кубков, а в Кубке Интертото, годом ранее реорганизованном и ставшем отборочным для Кубка УЕФА. Для «Уралмаша» это был прыжок в неизвестность, но первый блин комом не оказался. Екатеринбургская команда обыграла в гостях мальтийский «Хибернианс» (2:1), взяла верх дома над болгарским ЦСКА (2:1), с французским «Страсбуром» сыграла в гостях вничью и дома обыграла турецкий «Коджаелиспор» (2:0). Оставалось сделать всего два шага, чтобы попасть в Кубок УЕФА, но пройти датский «Силькеборг» тогда не удалось. После домашнего поражения 1:2 гостевой победы со счётом 1:0 (Игорь Ханкеев забил с пенальти лишь на 90-й минуте) было недостаточно. Нынешний «Урал» в Европе пока не засветился. Хотя, благодаря успешному выступлению в Кубке России, был близок к этому. Но, будем надеяться, что главные победы «Урала» и в России, и в Европе ещё впереди.

Рулевые

К сожалению, история не сохранила имён тренеров, стоявших у самых истоков уралмашевского футбола, но зато доподлинно известно, что с 1935 года с командой работали 43 тренера. Причём Сергей Порхачёв, Николай Морозов и Владимир Калашников возглавляли команду трижды. Соответственно, Сергею Порхачёву, тренировавшему «Уралмаш» в 1975–1979, 1980–1984 и 1986 годах, принадлежит достижение, которое вряд ли когда-то будет превзойдено – под его началом команда провела в чемпионатах СССР 296 матчей. Совсем немного отстал от него Александр Морозов (248 матчей в 1955–1959, 1970–1971 и 1985 годах). Третьим, кто преодолел гроссмейстерский рубеж, стал уже в новейшей истории клуба Александр Побегалов, на счету которого 203 матча во главе «Урала» в 2004–2009 и 2012 годах. Всего пять матчей провёл в «Уралмаше» тренер Савелий Мухин в 1947 году, на одну игру больше Виктор Ганчаренко в 2015-м.

Нынешний тренер «Урала» Юрий Матвеев, в прошлом великолепный нападающий, работает в «Урале» с 2008 года, но в основном на вторых и третьих ролях. Шанс самостоятельно проявить себя в роли главного тренера он получил второй раз (в 28 матчах он руководил командой во второй половине 2011 года). До рекорда Сергея Порхачёва ему ещё далеко, но кто знает, может быть, через десять лет мы будем отмечать 100-летие «Урала» («Уралмаша»), который к тому времени выиграет под руководством Матвеева несколько чемпионатов страны.

1957 год. Свердловская команда на стадионе Уралмашзавода. Фото: Пресс-служба ФК «Урал»

От «Уралмашстроя» к «Уралу» 1930 – 1932 «Уралмашстрой» 1933 – 1937 «Уралмашзавод» 1937 – 1957 «Авангард» 1958 – 1959 «Машиностроитель» 1960 – 2002 «Уралмаш» 2003 – «Урал»

Рекорды Самая крупная победа – 11:0 над «Шахтёром» (Кемерово) в 1949 году Рекордсмен по количеству матчей – Виктор Теркунов (1960–1972) – 391 матч Лучший бомбардир советского периода – Николай Сергеев (1980–1981, 1982–1991) – 96 мячей Лучший бомбардир в элитных лигах – Юрий Матвеев (1992–1993, 1994–1995) – 42 мяча

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2020 год. Румынский легионер «Урала» Эрик Бикфалви готов бросить вызов бомбардирам уральского футбола прошлых лет. Фото: Пресс-служба ФК «Урал»