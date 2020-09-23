РФС признал решение засчитать гол Дзюбы «Уралу» ошибочным. Но это ничего не меняет

Даже с просмотром видеоповторов арбитры не всегда принимают правильные решения. Фото: Пресс-служба "Урала"

Российский футбольный союз (РФС) выступил с заявлением после того, как была проанализирована работа судей на матчах 8-го тура чемпионата России. В частности, речь шла и о матче «Урал» – «Зенит».

Предметом для споров после игры в Екатеринбурге стал момент в самом начале встречи. Нападающий «Зенита» Артём Дзюба выскочил на передачу партнёра и переправил мяч в ворота. Боковой арбитр встречи зафиксировал положение «вне игры», однако главный судья встречи Сергей Карасёв, выслушав подсказки своих видеоассистентов, засчитал взятие ворот.

Уже по ходу игры в интернете стали разлетаться стопкадры момента, где Дзюба явно находится ближе к воротам Помазуна, чем последний защитник «Урала» Алексей Герасимов. Этот эпизод даже стал поводом для различных шуток. Но болельщикам екатеринбургской команды было не до смеха: уже в самом начале встречи их команда оказалась в роли догоняющей.

Спустя несколько дней после завершения тура РФС выступил с официальным заявлением: гол Дзюбы был засчитан ошибочно.

«ВАР и АВАР (два арбитра, которые отвечают за просмотры повторов спорных моментов. – Прим. «ОГ») неправильно использовали только линию «по голове» и проинформировали судью, что игрок «Зенита» № 22 не находился в положении «вне игры», и рекомендовали засчитать гол. Первоначальное решение о наказании игрока «Зенита» № 22 за нахождение в положении «вне игры» было правильным – это верное решение со стороны ассистента судьи», – говорится в заявлении.

Справедливость восторжествовала, хотя и только на словах. На деле же судейские ошибки – часть современного футбола, от которой, к сожалению, никуда не деться. Ни о каких переигровках или даже присуждении победы «Уралу» (среди фанатов бытуют и такие идеи) речь не идёт. Вы только представьте, во что бы превратился футбол, если бы каждая ошибка арбитра приводила к переигровке матча или к пересмотру его результата.

Больше возмущает здесь не ошибка как таковая, а то, что ошиблись ассистенты, которые находятся перед экранами телевизоров. У которых в распоряжении повторы с разных камер. Для чего тогда ввели всю эту систему, для чего в каждой игре возникают паузы? Какой во всём этом смысл, если от ошибок мы не уходим? Давайте тогда возвращаться к старой системе, пусть судят традиционно три арбитра на поле, без всяких повторов.

И, кстати, самое забавное, что при проверке правильности зафиксированного офсайда главный арбитр встречи не имеет права смотреть повтор на мониторе. По инструкции, Сергей Карасёв обязан был выслушать мнение своих ассистентов, сидящих перед мониторами, и последовать их рекомендациям. Что, собственно, и произошло. И кому нужна такая система видеоповторов – непонятно. Кстати, ни Алексей Матюнин, ни Алексей Воронцов, которые и допустили ошибку, не получили назначение на матчи следующего тура чемпионата России, что тоже о многом говорит.

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