Матч молодёжки «Урала» был отменён из-за коронавируса у футболистов соперника

Молодёжный состав футбольного «Урала» не провёл игру третьего тура первенства России против «Академии имени Коноплёва». Встреча должна была состояться в Екатеринбурге.

«Академия имени Коноплёва» уведомила РПЛ о невозможности принять участие в матче, так как по итогам тестирования на коронавирус четыре представителя клуба получили результаты «сомнительно». Клуб уведомил лигу, что направил обращение в Роспотребнадзор и будет ожидать результаты расследования и вынесения постановления», – отметили в пресс-службе «Урала».

Напомним, что в Премьер-лиге также происходят отмены матчей из-за коронавируса. Так, новобранец чемпионата России – «Ротор» – получил уже два технических поражения от «Ростова» и «Краснодара» за неявку на матч. Большая часть ростовской команды сдали положительные тесты на коронавирус.

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