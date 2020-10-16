Павел Погребняк вернётся в футбольный клуб "Урал"

Фото: пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" до закрытия трансферного окна подпишет новый контракт с нападающим Павлом Погребняком. Эту информацию "Областной газете" подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

36-летний форвард покинул клуб по итогам прошлого сезона, у него закончился предыдущий контракт, стороны не пришли к соглашению по его продлению. При этом в клубе неоднократно говорили о том, что ведётся активная селекционная работа по поиску нового нападающего. Были варианты с Евгением Марковым и Кириллом Панченко, но те перешли в "Краснодар" и "Арсенал" соответственно.

Дабы не оставаться с двумя форвардами в обойме (Андреем Панюковым и Давидом Караевым), "Урал" подпишет новое соглашение с Павлом Погребняком, которому в ноябре стукнет 37 лет. За екатеринбургскую команду он выступал с 2018 года, провёл 27 матчей и забил шесть голов.