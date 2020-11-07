Темы дня

Спорт / Футбол
7 ноября 2020, 19:57

"Урал" и "Спартак" сыграли вничью в Екатеринбурге

ФОТО: Пресс-служба "Урала"

ФОТО: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" сумел отобрать очки у одного из лидеров чемпионата России - московского "Спартака". Встреча проходила в Екатеринбурге и завершилась вничью - 2:2.

На первых минутах "Спартак" открыл счет в матче: Александр Соболев замкнул прострел партнера. Но уже довольно скоро Павел Погребняк точным ударом головой сравнял счет. Перед самым перерывом "Спартак" заработал пенальти: Владимир Рыков сбил Виктора Мозеса в своей штрафной. Александр Соболев был точен с пенальти и вновь вывел москвичей вперёд. 

Но "Урал" не сдался и сумел вновь выровнять положение. Рафал Августыняк застал Александра Максименко врасплох дальним ударом. В концовке встречи обе команды могли вырвать победу, но сделать этого не смогли - 2:2.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.11.2020, 19:57 / Спорт
"Урал" и "Спартак" сыграли вничью в Екатеринбурге
07.11.2020, 17:53 / Культура
Дни Эрмитажа: в Екатеринбург привезут шедевр Клода Моне
07.11.2020, 16:30 / Политика
Омский Минздрав возглавил главврач больницы, в которой лечили Алексея Навального
07.11.2020, 15:28 / Общество
В Нижнем Тагиле пьяный подросток поехал за шаурмой на машине отца и насмерть сбил пешехода
07.11.2020, 14:45 / Экономика
В России упростили оформление пособий опекунам и попечителям