"Урал" и "Спартак" сыграли вничью в Екатеринбурге

ФОТО: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" сумел отобрать очки у одного из лидеров чемпионата России - московского "Спартака". Встреча проходила в Екатеринбурге и завершилась вничью - 2:2.

На первых минутах "Спартак" открыл счет в матче: Александр Соболев замкнул прострел партнера. Но уже довольно скоро Павел Погребняк точным ударом головой сравнял счет. Перед самым перерывом "Спартак" заработал пенальти: Владимир Рыков сбил Виктора Мозеса в своей штрафной. Александр Соболев был точен с пенальти и вновь вывел москвичей вперёд.

Но "Урал" не сдался и сумел вновь выровнять положение. Рафал Августыняк застал Александра Максименко врасплох дальним ударом. В концовке встречи обе команды могли вырвать победу, но сделать этого не смогли - 2:2.