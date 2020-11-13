Сборная России по футболу повторила «достижение» Сан-Марино и Андорры

В борьбе за мяч дебютанты сборной России Иван Обляков (№28) и Даниил Фомин (№8). Фото: Пресс-служба РФС

Товарищеский матч между футбольными сборными Молдавии и России на кишинёвском стадионе «Зимбру» закончился нулевой ничьей.

Наша сборная в четыре раза чаще соперника била по воротам, четыре раза российские футболисты попадали в створ ворот (молдаване ни разу), но финальный свисток зафиксировал равенство. Такие матчи не для зрителей, а для тренеров, имеющих законную возможность для эксперимента, возможно, ошибочного. И результат в них по большому счёту вторичен (напомню, что сборную СССР иронично называли чемпионом мира по товарищеским матчам, вот только чемпионом мира без приставки она так и не стала).

Но чтобы ни разу не забить Молдавии – это надо было сильно постараться. В последних двадцати матчах этой сборной не забили ни разу три команды – Сан-Марино, Андорра и Россия. Но спрашивать с тренеров, как и с режиссёров, надо всё-таки за премьеру, а не за репетицию. Перед домашним чемпионатом мира команда Черчесова тоже производила удручающее впечатление, а потом какой-никакой, но результат показала.

И ещё один, на мой взгляд, важный аспект этого матча. К сожалению, практически все новостные ресурсы посчитали нужным сообщить, что сборная не просто сыграла с молдаванами вничью, но сыграла вничью без Дзюбы. На поле не было также, к примеру, Марио Фернандеса, Зобнина и Оздоева, но с ними же никаких предматчевых скандалов не было связано, поэтому их роль в команде по умолчанию менее важна.

Про одного из хоккеистов сборной СССР рассказывали, что лучшие свои матчи он играл после того, как проводил предшествующую ночь с женщиной. А когда, наоборот, режимил, то на льду была его бледная тень. И тренер Тихонов, для которого дисциплина была таким же краеугольным камнем, как признание обвиняемого для прокурора Вышинского, грехи форварда не то чтобы поощрял, но закрывал на них глаза.

Вот и в данном случае Дзюба на сегодня лучший бомбардир Премьер-лиги, лучший действующий бомбардир сборной России (и даже за всю историю национальной команды с учётом сборной СССР делит четвёртое-пятое место). Какие ещё к нему вопросы? Для меня главное – это то, что он делает на поле. Человек он талантливый и совсем неглупый, но при этом склонный к эпатажу.

Но низость нашего времени не в том, что кто-то делает запись, не предназначенную для чужих глаз, а в том, что есть столько желающих её посмотреть.

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