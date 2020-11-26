Марадона, который не играл в футбол, а жил в него

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В Аргентине объявлен трёхдневный траур. Умер Диего Армандо Марадона – наверное, самый известный аргентинец современности. 30 октября он отметил 60-летний юбилей.

Коллега Артём Борисов с канала «Телеспорт» написал, что существование футбола как всемирного зрелища оправдано только тем, что однажды в нём появился Марадона. Если и есть в этих словах преувеличение, то не очень большое. Он выходил на поле не «выполнять работу», а «играть». Во всех смыслах. И даже не играть в футбол, а жить в него. По версии англичан, самое красивое в футболе – это счёт на табло. Сказано это было задолго до появления Диего Марадоны, который как никто другой показал всем, что красивым может быть не только результат, но и сам процесс.

Нет ничего глупее, чем интернет-опросы с целью определить, кто лучший футболист всех времён и народов – Пеле, Марадона, Месси или, может быть, Криштиану Роналду (других претендентов вроде бы нет). Это всё равно, что спрашивать в Интернете – кто лучше: Фёдор Шаляпин или Дима Билан. Результат предсказуем.

У каждого времени свой футбол, свои герои, но Марадона, если смотреть с точки зрения результата, сделал то, чего другим соискателям короны совершить не удалось. Даже великий Пеле в сборной Бразилии был самой яркой, но не единственной звездой. Марадона превратил чемпионат мира 1986 года в свой сольный концерт (двумя годами ранее нечто подобное на чемпионате Европы сделал француз Мишель Платини). Но ещё более показательным примером гения Марадоны был чемпионат мира 1990 когда, когда абсолютно никакую сборную Аргентины он в одиночку дотащил до финала.

А ещё Марадона дважды приводил к победе в чемпионате Италии и в Кубке УЕФА «Наполи», который ни до, ни после о таких достижениях даже не мечтал. Для сравнения, ни Месси, ни Криштиану Роналду при всём своём таланте на такие подвиги оказались неспособны. Они блистают в суперклубах, но на уровне сборных, где их партнёры классом ниже, повторить Марадону не получается.

Зато нет абсолютно никаких разночтений в том, какой гол считать лучшим за всю историю футбола. Конечно же, тот, что Диего Марадона забил на чемпионате мира 1986 года в ворота сборной Англии – пройдя с мячом половину поля и обыграв шестерых соперников, включая вратаря. И ведь противостояли ему не мальчики для битья, а игроки выдающиеся. Не стоит забывать и о том, что эхо Фолклендской войны между Великобританией и Аргентиной, случившейся за четыре года до, делало противостояние этих команд особенно принципиальным.

Марадона потом в шутку говорил, что защитники сборной Англии проявили благородство, не пытаясь сбить его с нарушением правил. Но, думается, дело в другом: англичане, как и зрители на стадионе и у экранов телевизоров, в этот момент были околдованы той футбольной магией, которую показывал Марадона. Да что там зрители, игроки сборной Англии Гари Линкер и Крис Уоддл потом говорили, что им хотелось аплодировать сопернику.

А за три минуты до «гола столетия» был другой, не менее известный гол Марадоны. В борьбе за верховой мяч аргентинец обыграл вратаря сборной Англии Питера Шилтона, который мало того, что был почти на 20 сантиметров выше Марадоны, так ещё и играл руками. Нынешний ВАР такого бы, наверно, не допустил, но тогда всё было иначе. Марадона, нашёл, как ему показалось, блестящий выход из положения, сказав, что гол он действительно забил рукой, но это была рука Бога.

…А ведь последние годы жизни Диего Марадоны – это не что иное, как мучительная расплата за такое наглое святотатство. Алкоголь и наркотики довели легенду футбола до овощного состояния. Наверняка в эти дни наберут миллионы просмотров в Интернете ролики, на которых Марадона запечатлён в самом непотребном виде, в том числе во время матчей чемпионата мира в России. Но конечно же, будут пересматривать и его «гол столетия».

Диего Марадона показал два ярчайших примера – как надо играть в футбол и как не надо жить за пределами футбольного поля. И если первый пример вряд ли кому-то удастся повторить, то второй, к сожалению, был, есть и будет привлекательным и соблазнительным для многих.

«Я бы хотел, чтобы ФИФА вывела из обращения 10-й номер во всех соревнованиях и для всех команд. Думаю, это наилучший способ отдать дань уважения лучшему игроку в истории футбола» (тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш в интервью газете «Дейли мэйл») «Не сомневаюсь, что однажды мы вместе сыграем на небесах» (Пеле в интервью агентству «Рейтер»)

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