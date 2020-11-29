Гол Алексея Евсеева принёс "Уралу" победу над "Сочи"

ФОТО: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" в заключительном домашнем матче уходящего года одержал важную победу. "Шмели" с минимальным счётом обыграли "Сочи" - 1:0.

Екатеринбуржцы могли остаться в меньшинстве уже на первой минуте: Игорь Калинин грубо сыграл против Антона Заболотного. Арбитр встречи даже смотрел повтор момента, но в итоге ограничился желтой карточкой. "Сочи" в первом тайме действовал активнее, "Урал" же в основном играл на контратаках. Ключевой эпизод матча произошёл в концовке первого тайма, когда "Сочи" остался в меньшинстве.

Во втором тайме "Урал", играя в большинстве, владел мячом, старался создавать моменты. Юрий Матвеев сделал все замены, одна из которых сработала. Алексей Евсеев появился на поле на 85-й минуте, и в первой же атаке сумел отличиться. Его удар с линии штрафной оказался точным. " Урал" сумел удержать победный счёт и набрал важные три очка.