Эрик Бикфалви: "После тренировки бегу домой. Семья для меня на первом месте"

В интервью "ОГ" Бикфалви рассказал о впечатлениях от России, жизни на Урале, привычках, хобби и, конечно, о своей семье. Фото: Владимир Мартьянов

Вчера во многих странах отмечали Всемирный день футбола. В честь праздника "Областная газета" пообщалась с лидером "Урала" Эриком Бикфалви. Румынский полузащитник впервые приехал в Россию в 2016 году, а в 2017-м перешёл в екатеринбургский клуб. За три года Эрик стал не только лидером команды, но и любимцем всех местных болельщиков. В интервью "ОГ" Бикфалви рассказал о впечатлениях от России, жизни на Урале, привычках, хобби и, конечно, о своей семье.

"Нам с женой не нравится сильная жара. В Екатеринбурге комфортно"

- Эрик, ты в России с 2016 года. Помнишь свои первые впечатления от страны?

- Если честно, то я хотел побывать здесь ещё до того, как приехал играть в "Томь". Просто хотел посетить Россию как турист, мне было интересно. Я жил и играл до этого в Украине, где много русских и где говорят на русском языке. Хотел посмотреть крупные города России - Москву, Санкт-Петербург, да и в целом познакомиться со страной.

- Но сначала ты попал не в Москву или Питер, а в Томск...

- Да. Мне понравился этот город. Конечно, он меньше Екатеринбурга, но там было интересно. И холодно (смеётся. - Прим. "ОГ"). Очень много снега было, казалось, что он каждый день падал. Но мы с женой из тех людей, кто любит зиму, снег, поэтому никаких проблем не было.

- То есть сибирские морозы тебя не испугали?

- Абсолютно нет. У меня вся семья такая, мы любим холодное время года. Поэтому и в Томске, и в Екатеринбурге я чувствую себя очень комфортно.

- А жена не отговаривала тебя от переезда на Урал? Не просила выбрать клуб поближе к морю?

- В этом плане мы с ней похожи. Ей не нравится сильная жара, детям тоже. Мы даже в отпуск ездим либо домой, либо отправляемся в горы кататься на лыжах. Поэтому никаких проблем с переездом у нас не было.

- Ты вспоминал уже про Украину. Есть какая-то существенная разница между Украиной и Россией?

- Сейчас, конечно, политическая ситуация так складывается, что лучше на эту тему не высказываться. Но страны, и люди в частности, похожи.

- В Томске ты прожил совсем немного, были ли мысли, что в Екатеринбурге ты останешься надолго?

- Если честно, то футболисты никогда об этом не задумываются. У нас такой вид спорта, где всё быстро может поменяться. Сегодня ты здесь, завтра в другой команде. Поэтому мыслей таких не было.

- Какие были первые впечатления от Екатеринбурга?

- Конечно, сейчас я могу сказать, что город большой, красивый. Но когда только перешёл в "Урал", был сконцентрирован на игре, на матчах, на тренировках. Поэтому особо знакомиться с Екатеринбургом тогда было некогда. Помню, что в первый раз я куда-то осознанно выбрался - это был наш командный поход в Ельцин Центр. До этого только ездил на тренировки да гулял недалеко от дома.

- За эти три года твоё отношение к городу поменялось?

- Мне нравится здесь. В Екатеринбурге есть всё, что необходимо моей семье, это очень важно для меня. Ну, и есть все возможности для меня как для футболиста, хорошая команда. И, что интересно, в городе очень много профессиональных команд в разных видах спорта: и хоккей, и волейбол, и баскетбол, мини-футбол. И, соответственно, много хороших спортсменов.

Яркая игра Эрика Бикфалви в составе «Урала» сделала его любимцем местных болельщиков. Фото: Пресс-служба «Урала»

Досье «ОГ» Эрик Бикфалви родился 5 февраля 1988 года в городе Карей (Румыния). В юности Бикфалви занимался в клубах «Шкоала Спортива» и «Кайзер», а первым профессиональным клубом стал «Финк Фенстер». Выступал за такие известные румынские клубы, как «Стяуа» и бухарестское «Динамо». С 2012 по 2015 играл в чемпионате Украины за «Волынь», в составе которой в сезоне 2014/15 стал лучшим бомбардиром турнира (17 голов). Один сезон Эрик провёл в чемпионате Китая за «Ляонин Хунёнг», после чего решил вернуться на родину. В 2016 году Бикфалви вместе с семьёй перебирается в Россию, один сезон выступает за «Томь», после чего на правах свободного агента перешёл в «Урал». С 2014 года выступает за национальную сборную Румынии. В 2020 году забил дебютный гол в составе национальной команды. Эрик женат на Алине Бикфалви, у пары двое сыновей: Эрик-Аян (родился в 2014 году) и Ианис (родился в 2017 году).

Пять интересных фактов об Эрике Бикфалви Эрик Бикфалви родился в футбольной семье. Его отец Мариус и дед Александру профессионально занимались футболом, однако таких успехов, как Эрик, добиться не смогли. Кстати, именно дедушка привёл маленького Эрика в футбол. По воспоминаниям самого полузащитника, когда ему было около шести лет, дедушка посадил его на велосипед и отвёз в секцию. Во времена выступлений за «Стяуа», в 2007 году, Бикфалви тренировался под руководством лучшего игрока Румынии XX века – легендарного Георге Хаджи (Бикфалви и Хаджи празднуют День рождения в один день – 5 февраля). Эрик рассказывал «Облгазете», что во многом Хаджи повлиял на его карьеру: «С Хаджи связан переломный момент в моей карьере. В 18 лет, в «Стяуа», он поставил меня играть в Еврокубках против Ривалдо. Ривалдо, который выиграл чемпионат мира и играл тогда в греческом АЕКе. Я вышел на поле, слушал подсказки своих партнёров, как перестраиваться. И знаете что: в этой игре я просто «убил» Ривалдо. Не дал ему ни единого шанса». Эрик Бикфалви, несмотря на свои успехи на клубном уровне, не так часто вызывался в национальную сборную Румынии. В 2014 году он впервые получил приглашение на матч отборочного турнира к Евро-2016 против Северной Ирландии и на товарищеский матч против Дании. В первой встрече Бикфалви на поле не появился, зато с датчанами провёл на поле полчаса, выйдя на замену. В 2017 году он впервые был вызван в сборную из «Урала», правда, затем долгое время тренерский штаб национальной команды не обращал внимание на Эрика. Но своей игрой в екатеринбургской команде Бикфалви вновь заслужил приглашение в сборную. 18 ноября 2020 года Бикфалви вышел на замену в матче Лиги наций против Северной Ирландии и забил свой дебютный гол за сборную. Этот мяч позволил румынам победить (1:0) и обойти сборную России в рейтинге УЕФА перед жеребьёвкой отборочного турнира к чемпионату мира – 2022. Несмотря на то, что Эрик Бикфалви в «Урале» всего три года и играет не на позиции чистого нападающего, с первых же матчей в екатеринбургской команде полузащитник стал проявлять свои бомбардирские способности. Так, Эрик забил уже 27 голов в чемпионате России (без учёта матчей Кубка страны). В списке лучших бомбардиров «Урала» в чемпионатах России за всю историю (Высшая Лига, РФПЛ, РПЛ) Бикфалви располагается на третьей строчке, уступая лишь Игорю Ханкееву (32 гола) и нынешнему наставнику «Урала» Юрию Матвееву (42 гола). Эрику удалось обойти в этом списке Спартака Гогниева, Эдгара Манучаряна и Герсона Асеведо. Эрик не любит компьютерные игры и приставки. В свободное время он предпочитает рисовать или читать научную фантастику. «Жаль, что сейчас у меня не так много времени на чтение. На мой взгляд, одно из лучших произведений, с которыми я знаком, – «1984» Джорджа Оруэлла», – рассказал Эрик «ОГ».

"По-русскизнал только: "Здравствуйте, направо, налево"

- Как у тебя с русским языком? Тяжело было его учить?

- Вначале было очень трудно! Первые шесть месяцев я знал только: "Здравствуйте, направо, налево". И всё! Надо понимать, что русский язык не очень похож на мой родной. Всё-таки румынский ближе к итальянскому, испанскому. Алфавит другой. Было трудно, но со временем привык (интервью "Областной газете" Эрик Бикфалви давал на русском языке. - Прим. "ОГ").

- С кем-то из "Урала" больше общаешься? Может быть, дружите семьями?

- Я бы не стал выделять кого-то одного. Мы все внутри команды общаемся, все друзья. С кем-то больше я общаюсь на тренировках, но в жизни я бы не стал кого-то выделять. Раньше с Николаем Димитровым жили на сборах в одной комнате, поэтому, конечно, общались ближе. Юра Бавин меня подвозит на тренировки на машине, поэтому с ним тоже много общаемся. Когда я здесь один, без семьи, то мы можем со всеми ребятами сходить куда-то покушать, например, после тренировки. Со всеми прекрасно общаемся. Но когда семья здесь, то сразу бегу домой. Семья на первом месте.

- Чем занимаются дети и супруга, когда ты на тренировках или на выезде?

- Гуляют, играют. Чем ещё обычно дети занимаются? Они ещё пока маленькие, но скоро уже старший сын пойдёт в начальную школу, поэтому заняться будет чем.

Оба сына Эрика Бикфалви проявляют интерес к футболу, но он не спешит отдавать их в секцию. Фото: Предоставлено Эриком Бикфалви

- В школу пойдёт здесь или в Румынии?

- Если я буду играть за "Урал", то, конечно, здесь пойдёт. Хотим найти школу, где будут уроки на русском и на английском языках.

- Есть ли желание отдать детей в спорт? В футбол?

- Я вижу у них интерес, они любят играть с мячом, особенно старший сын. Но его пока тяжело отдать в какую-то секцию, потому что он плохо знает русский язык. Трудно, когда не понимаешь, что тебе подсказывает тренер. А так, конечно, этот выбор останется за ними. Если они захотят заниматься спортом, будь то футбол или какой-то другой вид, - пожалуйста. Но насильно загонять детей в спорт я не собираюсь.

- Ты живёшь в Екатеринбурге три года. У тебя есть здесь квартира? Или снимаешь?

- Арендую. Были мысли о том, чтобы не тратить деньги и купить уже своё жильё. Но в начале нашего разговора я уже сказал, что в футболе всё очень быстро меняется. Можно быть в команде два-три-четыре сезона, если тебе комфортно. А могут обстоятельства сложиться так, что придётся переезжать. Поэтому в Екатеринбурге снимаем квартиру.

- Где любите проводить время с семьёй?

- Если честно, то в основном недалеко от дома. У нас есть парк (дендропарк напротив ТРЦ "Гринвич". - Прим."ОГ"), в котором мы гуляем в хорошую погоду. Недалеко есть речка, дети любят кормить уток. Недавно водили детей в океанариум, им очень понравилось. А так постепенно стараемся изучать город, посещать какие-то места. Музеи, например. Или что-то в этом роде.

Квартирный вопрос Большинство футболистов «Урала» – игроки приезжие. Поэтому вынуждены решать вопрос с жильём. Многие живут на съёмных квартирах или в арендованных апартаментах. Так, одним из любимых мест для аренды жилья является клубный дом «Тихвинъ». По большому счёту, по такой же схеме действуют и спортсмены из других видов спорта. Так, для хоккеистов и бойцов ММА удобным вариантом являются высотки «Антарес»: они располагаются рядом с Академией единоборств РМК и с КРК «Уралец». В таких видах спорта, как мини-футбол, женский и мужской волейбол, довольно много собственных воспитанников, уроженцев Свердловской области. Поэтому для них вопрос с жильём стоит менее остро, чем у других спортсменов.

"Никогда не готовил и не собираюсь"

- Нравится русская кухня? Есть любимое блюдо?

- Первое, что мы попробовали из русской кухни - это борщ. Очень вкусный суп, и я, и моя жена его очень любим. Вообще, если говорить о кухне, то, в отличие от языка, в национальных блюдах наши страны очень схожи.

- Тебя часто узнают на улицах?

- Трудно сказать. Есть те, кто следит за выступлениями нашей команды, и они меня узнают. Но их не так много.

- Бывает, что выйдешь на улицу, пройдёшься по делам, а тебя ни разу не остановят, не узнают?

- Да. И на самом деле, таких случаев гораздо больше. Не так часто меня узнают. Но иногда вижу, что люди узнают меня, улыбаются, но не хотят беспокоить, подходить с просьбой сфотографироваться или взять автограф.

- Ты сам умеешь готовить?

- Нет! Никогда не готовил и не собираюсь. Питаемся либо в кафе, либо дома, но готовит жена.

- Скоро все будут праздновать Рождество и Новый год. Насколько важны эти праздники для тебя и твоей семьи?

- Очень важны! Мы каждый год собираемся в Румынии всей семьёй, за одним большим столом. Вместе проводим время. Рождество - самый важный для нас праздник. В это время мы встречаемся со всеми родными, с которыми давно не виделись. И, чтобы вы понимали, собираемся не просто я и жена с детьми. Нас минимум 25-30 человек, вот такая у нас атмосфера царит в эти дни. За время рождественских каникул стараемся посетить всех родственников.

- А в обычный отпуск зимний чем занимаешься в Румынии?

- Не могу сказать. А то ещё оштрафуют в клубе (смеётся. - Прим. "ОГ").

- Что обязательно должно быть на столе во время Рождества у вас в Румынии? У нас, например, традиционно на Новый год готовят салат "Оливье".

- Обязательно должно быть блюдо "Сармале". Это чисто румынское блюдо. Оно представляет собой капусту с рисом и мясом.

Художник Бикфалви Одно из главных увлечений Эрика Бикфалви – рисование. Когда он ходил в детский сад, в возрасте четырёх лет неожиданно для всех нарисовал на асфальте церковь, находившуюся рядом. Воспитатели удивились таланту Бикфалви. Однако изначально Эрик записался в музыкальную школу за компанию с другом. На одной из перемен он начал что-то рисовать. Учитель, заметив это, посоветовал идти в художественную школу. Бикфалви послушался, но закончить художественную школу так и не сумел: ему показалось это скучным. В итоге Эрик сделал выбор в пользу спорта и стал заниматься профессионально футболом. Талант к рисованию Эрик унаследовал от отца. По рассказам Бикфалви, его отец довольно неплохо рисовал, лепил скульптуры. Правда, как и в случае с Эриком, основной профессией это для него не стало. Сейчас Бикфалви рисует в своё удовольствие, когда позволяет время. В основном его работы – портретные. Как объясняет сам, он не любит рисовать что-то абстрактное, а человеческие лица привлекают его внимание своей экспрессией. Иллюстрация: Эрик Бикфалви Иллюстрация: Эрик Бикфалви