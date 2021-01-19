«Урал» подписал четырёх новичков

Новички «Урала» на сборе в ОАЭ: Артём Максименко, Рамазан Гаджимурадов, Арсен Адамов и Илльдрен Ибрахимай (слева направо). Фото: Пресс-служба «Урала»

Футбольный клуб «Урал» вышел из отпуска и сразу же порадовал своих болельщиков новостями. Клуб провёл активную трансферную кампанию этой зимой и объявил о подписании контрактов сразу с четырьмя новыми игроками.

В клубе много говорили о том, что не хватает нападающих, но решить эту проблему летом, перед началом сезона, не удалось. Поэтому осенью «Урал» старался выкручиваться как мог, но игра в атаке не клеилась. На зимнее трансферное окно фанаты екатеринбургской команды возлагали большие надежды: все хотели видеть новые приобретения в линию атаки. И «Урал» эти приобретения совершил.

Во-первых, в Екатеринбург из «Велеса» перебрался Артём Максименко. Те, кто внимательно следит за выступлениями «Урала», помнят этого молодого нападающего (а ему всего 22 года). Именно с «Велесом» «шмели» играли в Кубке России, и именно Максименко мог лишить подопечных Юрия Матвеева выхода в 1/8 финала турнира: Артём был очень активен, не стеснялся брать игру на себя. Его гол вывел «Велес» вперёд, но хет-трик Эрика Бикфалви оставил «Урал» в турнире. Сам Артём, видимо, впечатлил тренерский штаб екатеринбургской команды и уже зимой ушёл на повышение, подписав контракт с клубом Премьер-лиги.

Во-вторых, «Урал» приобрёл флангового атакующего полузащитника Илльдрена Ибрахимая. После ухода прошлой зимой Николая Димитрова правый фланг атаки заметно ослаб. Команда стала играть в основном через левый фланг Отмана Эль Кабира и потеряла вариативность в атаке. 25-летний Ибрахимай как раз может закрыть проблемную зону. Полузащитник родился в Норвегии и всю карьеру играл у себя на родине. Последним клубом Илльдрена был «Викинг», за который в прошлом сезоне он провёл 26 матчей и забил семь голов.

Помимо этого, «Урал» подписал контракты с полузащитником «СКА-Хабаровска» Рамазаном Гаджимурадовым и защитником «Ахмата» Арсеном Адамовым. Оба футболиста молодые (Рамазану – 23 года, Арсену – 21) и, вероятнее всего, будут использоваться в качестве ротации. Но, учитывая, что у «Урала» не такая большая скамейка запасных, а от травм и дисквалификаций никто не застрахован, игроки обязательно получат свой шанс проявить себя в основной команде.

Напомним, что 17 января «шмели» отправились на первый тренировочный сбор в ОАЭ, где пробудут до 30 января. Второй тренировочный сбор команды пройдёт в Турции в феврале.

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