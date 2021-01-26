Артём Максименко забил свой дебютный гол за "Урал" уже в первом матче против "Краснодара-2" на сборах в ОАЭ. Фото: Пресс-служба «Урала»

Футбольный клуб «Урал» в начале года объявил о подписании контрактов с четырьмя новыми футболистами. Одним из них стал нападающий московского «Велеса» Артём МАКСИМЕНКО. 22-летний форвард прошёл через академию Коноплёва и «Динамо», играл в молодёжных командах «Ростова» и тульского «Арсенала», побывал в «Нижнем Новгороде» и «Зените-2», имел опыт выступления за юношескую сборную России (U-16). Но по-настоящему раскрылся Максименко именно в «Велесе»: в нынешнем сезоне ФНЛ он забил девять голов, а также отличился в Кубке России в матче против «Урала» и получил от екатеринбургского клуба приглашение. В интервью «Областной газете» Артём рассказал, как делал первые шаги в футболе, почему не удалось заиграть в чемпионате Кипра, а также о своих впечатлениях от знакомства с «Уралом» и Екатеринбургом.

«Григорий Иванов сказал: «Не знаю, кто такой Максименко»

– Артём, расскажи о своем переходе в «Урал». Когда поступило предложение, долго ли обдумывал его?

– Честно говоря, об интересе екатеринбургского клуба услышал ещё осенью. Но конкретное предложение поступило уже только за несколько дней до нового года. Долго не раздумывал, потому что это был шаг вперёд в моей карьере, хотел поиграть на уровне Премьер-лиги. Ну и «Урал» был конкретен в своём желании меня приобрести, поэтому всё сошлось.

– То есть «Урал» стал проявлять интерес ещё до кубкового матча с «Велесом»?

– Да. Но конкретика появилась после. Можно сказать, что кубковый поединок убедил руководство екатеринбургской команды.

– «Велес» не пытался тебя удержать? Все-таки лучший бомбардир клуба в сезоне, один из лучших бомбардиров ФНЛ…

– Нет, клуб никак не стал препятствовать моему переходу в «Урал», у меня сложились хорошие отношения с тренерским штабом, я даже мог попросить какого-то совета по поводу своего будущего. Поэтому я очень благодарен «Велесу».

– С Григорием Ивановым общался до перехода? Знал, что у «Урала» такой эмоциональный президент?

– Не знал его лично, но был наслышан по интервью. Был забавный эпизод, когда в начале января, буквально за несколько дней до моего приезда в Екатеринбург, его попросили прокомментировать слухи насчёт моего трансфера, и он сказал, что даже не знает, кто такой Артём Максименко. Было очень забавно это прочитать. Но на самом деле видно, что Григорий Викторович – человек, который всей душой за свой клуб, всего себя отдаёт футболу. Недавно он сказал, что он мечтает о гимне Лиги чемпионов на «Екатеринбург Арене» – и это подтверждает мои слова..

– Как приняли в команде? Кого-то знал до перехода?

– Из основной команды никого не знал. Был знаком с несколькими ребятами из «Урала-2», но сейчас даже не знаю, в команде ли они. А встретили хорошо, коллектив замечательный. Общаться с парнями начали ещё на медобследовании. Но, думаю, всё знакомство и более близкое общение у нас ещё впереди.

«К морозам привык. Это лучше, чем московская слякоть»

– Ты в Екатеринбурге был всего пару дней до того, как улетел на сборы. Успел ли посмотреть город, куда-нибудь прогуляться? Не был никогда до того в Екатеринбурге?

– Времени особо гулять не было, но даже по тому, что я видел, можно сделать вывод, что город очень крупный и красивый. Когда я был в Екатеринбурге, выпало много снега, но это нисколько не испортило первого впечатления.

– Уральские морозы не пугают?

– Я сам из Самарской области, погода у нас приблизительно похожая, поэтому я привык. И, на самом деле, мне больше нравится настоящая зима, со снегом и морозами, чем, например, московская слякоть, когда весь выпавший снег тут же тает и превращается в кашу.

– Ты забил в первом же контрольном матче. Насколько важно проявить себя сейчас на сборах?

– Конечно, рад, что сумел отличиться в первом же матче. Мне особенно нужно показывать себя, ведь я новый игрок в команде. Ко мне пристальное внимание тренерского штаба, поэтому нужно проявлять себя с первых же дней сборов.

– Нагрузки сейчас сильные на сборах?

– В первые дни было много беговой работы. Это тяжело, конечно, особенно после отпуска, но и в той же степени необходимо. В дальнейшем эта подготовка должна сказаться, когда начнётся сезон. А сейчас у нас идут контрольные игры.

– Где-то ты записан как полузащитник, где-то как нападающий. Тебе самому на какой позиции комфортно играть?

– Я нападающий. Не знаю, откуда берётся информация про полузащитника, но я если вижу, прошу поправить. Могу сыграть на острие атаки, могу сыграть флангового нападающего.

– Одним из твоих соперников за место в стартовом составе будет опытный Павел Погребняк. Конкуренция с таким опытным игроком – это плюс или минус?

– Конкуренция – это всегда хорошо. В «Урале» подобраны очень хорошие футболисты, и на каждой позиции есть конкуренция. Посмотрим, как всё сложится. Я универсальный атакующий игрок, поэтому, возможно, моим конкурентом за позицию будет кто-то другой, а не Павел. Ну, и не стоит забывать, что есть схемы с двумя нападающими, так что мы вполне можем сыграть в паре.

«Думал о беге на 100 метров. Но футбол всё же интереснее»

– Расскажи немного о себе. Когда и как начал заниматься футболом, родители привели или сам захотел?

– Даже не знаю, с чего всё началось. Вот у всех детей разные увлечения, я же, когда был маленьким, постоянно ходил и пинал всё подряд. Потом стал играть с мячом, и мне это понравилось. Родители у меня не спортсмены, мама в юности занималась волейболом, но потом появилась семья, ребёнок, и как-то не до волейбола стало. Поэтому на меня особо никто не давил, и желание заниматься футболом у меня у самого появилось.

– Были ли какие-то другие виды спорта в твоей жизни?

– Да не особо. Я в детстве хорошо бегал, были данные заняться лёгкой атлетикой. Думал о беге на 100 метров. Но затем эти мысли как-то ушли сами собой. Всё-таки футбол гораздо интереснее, да и получаться там стало.

– Когда понял, что хочешь связать свою жизнь с футболом, стать профессиональным футболистом?

– Как такового момента не помню. Я начал заниматься в восемь лет, через пару лет стали появляться успехи, и я понял, что хочу заниматься футболом, что у меня есть возможности стать профессионалом.

– Был ли у тебя кумир в то время? На кого ровнялся на футбольном поле?

– Наверное, из всех футболистов больше всего нравился Рональдиньо. Настоящий волшебник. Настолько пластичные у него были движения, финты, что просто с открытым ртом за этим наблюдал.

– Несмотря на свой возраст, ты уже успел сменить достаточное количество команд. Не устал от переездов, от смены мест?

– Такова жизнь футболиста. Сплошные переезды, перелёты. Я понимал, что это неотъемлемая часть нашей карьеры, поэтому в принципе был готов к этому. Конечно, иногда задумываешься о стабильности. Мне бы хотелось, чтобы в моей жизни появился клуб Премьер-лиги, которому я буду полезен, буду приносить результат, и меня всё будет устраивать. Тогда и переезжать никуда не надо будет.

– Есть ли желание поиграть в Европе?

– В 18 лет я проходил просмотр в кипрском АЕКе. Однако в молодёжную команду я не попал по регламенту, а в основной все места под легионеров были заняты. Да и языковой барьер присутствовал, плохо знал английский, да и сейчас тоже. Планирую до лета сейчас усиленно заниматься английским, у меня вся семья владеет языком, не хочу отставать. А вообще, конечно, в Европе поиграть хотелось бы. Но для этого нужно зарекомендовать себя на уровне РПЛ, провести несколько хороших сезонов.

– В своё время ты сумел провести несколько матчей за юношескую сборную России. Запоминающиеся эмоции?

– Конечно! Это был мой первый и пока единственный вызов в национальную сборную. Надеть майку сборной России, представлять свою страну – это ни с чем не сравнимые чувства. Тогда я провёл всего три матча на турнире в Москве против Латвии, Израиля и Шотландии и запомнил их на всю жизнь.

– Как ты проводишь свободное время? Сейчас, видимо, много времени будешь уделять английскому…

– Да как и все футболисты, наверное. Отдыхаю после игр и тренировок, восстанавливаюсь. Люблю поспать. Ролики разные на YouTube смотрю, кино могу посмотреть. Ничего сверхъестественного.

– Есть ли команда, за которую ты мечтаешь сыграть?

– Даже не знаю. Мне всегда нравился лиссабонский «Спортинг», там начинали играть Криштиану Роналду, Нани. Ещё нравится лондонский «Арсенал». Ну а из российских клубов выберу «Урал».

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