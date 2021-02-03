Юрий Матвеев: "Урал" взял курс на омоложение состава"

Фото: пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" начал вторые тренировочные сборы. Команда перебралась из ОАЭ в Турцию, где будет продолжать подготовку к возобновлению сезона. Главный тренер "Урала" Юрий Матвеев рассказал "Областной газете" о первых сборах, о том, что ждёт футболистов в Турции, об игроках, которых просматривала команда в Дубае, а также поделился впечатлениями от новичков клуба, которые пополнили состав этой зимой.

- Как прошли первые сборы? Довольны ли состоянием команды после новогодних праздников?

- В принципе, всё, что мы планировали сделать на первом тренировочном сборе, - сделали. Погода позволяла, поля были хорошие, соперники по контрольным встречам были серьёзные: удалось с "Зенитом" сыграть, с "Араратом" был неплохой матч. В плане функциональной подготовки тоже выполнили всё, что требовалось. И важно, что у нас на этом сборе было мало футболистов, которые получали какие-то повреждения. Мы постепенно вкатывались, увеличивали нагрузки. На втором сборе - немного другие цели и задачи. Будут контрольные встречи, больше игровых упражнений, связанных со взаимодействием, с работой с мячом.

- На второй тренировочный сбор команда перебралась в Турцию.

- Здесь достаточно неплохие условия, поле прямо на территории отеля, не нужно никуда ездить. Спустился - и занимаешься. Можно несколько тренировок делать и какие-то индивидуальные задания давать. Что касается отеля, здесь тоже всё в порядке: питание, восстановление - всё, что нужно. Здесь прохладнее, чем в Эмиратах. На первом сборе на тренировках было по 30 градусов тепла, здесь же температура 18 градусов, и это гораздо комфортнее для футболистов.

- В команду пришли четыре футболиста, все уже играли и в контрольных матчах, и работают с командой на тренировках. Что можете сказать о новичках?

- Ребят взяли молодых. Рамазан Гаджимурадов и Артём Максименко - футболисты, которые пришли к нам из ФНЛ, это наша перспектива, будем с ними работать. У них есть все качества, чтобы вырасти в игроков высокого уровня. Понятно, что пока им тяжело, всё-таки другие скорости, меньше времени на принятие решений, но тем не менее ребята стараются, я ими доволен. Что касается Ильдрена Ибрахимая, то это футболист из норвежского чемпионата, был основным игроком своего клуба, поэтому надеюсь, что он сразу вкатится в состав, будет нам помогать. Хочется, чтобы они с Денисом Кулаковым нашли общий язык и наш правый фланг работал очень слаженно. Арсен Адамов тоже молодой футболист, крайний защитник, причём может действовать как справа, так и слева. Мы взяли курс на омоложение состава, у нас опытным ребятам по 30 лет, даже за 30, поэтому приобретение молодых футболистов просто необходимо, и мы будем к этому стремиться.

- В ОАЭ было несколько игроков на просмотре. Кто-то из них впечатлил? Будут ли игроки на просмотре на вторых сборах?

- Селекционная работа ведётся постоянно, у нас уже сейчас есть даже намётки на летнее трансферное окно, кого хотелось бы пригласить. Те, кто был с нами на сборе, не подошли команде, сейчас пока игроков на просмотре нет. Пригласили в основную команду Никиту Чистякова из "Урала-2", он себя неплохо там проявил, поэтому мы хотели, чтобы он поработал с основой.