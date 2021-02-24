«Уфе» и «Уралу» не удалось сыграть в футбол в феврале

Температура воздуха на стадионе в Уфе 22 февраля. Фото: Пресс-служба "Уфы"

Российский футбол возвращается после зимней спячки. Семью матчами 1/8 финала Кубка России отечественные клубы возобновили сезон 2020/2021.

Да, здесь нет опечатки: состоялись только семь матчей из восьми запланированных. И одной из двух команд, которая не провела свою встречу, стал екатеринбургский «Урал». «Шмели» должны были 22 февраля сыграть в Уфе с местной одноимённой командой. Однако за несколько дней до матча стали появляться новости о том, что в столице Башкортостана намечаются серьёзные холода: температура в день встречи должна была опуститься до минус 22 градусов. «Урал» официально подтвердил информацию, предупредил своих болельщиков о возможном переносе матча, дабы обезопасить их от ситуации, почти аналогичной с прошлогодней поездкой в Ярославль (тогда матч не состоялся из-за плохого состояния поля, хотя «Урал» уже прибыл на место). В итоге «Уфа» и «Урал» обратились в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой о переносе игры, «шмели» на матч не полетели, и он был перенесён на 3 марта.

«В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями 22 февраля в городе Уфе совместная комиссия по проведению матчей Кубка России после обращения двух клубов единогласно приняла решение перенести матч 1/8 финала между «Уфой» и «Уралом», – говорится в заявлении службы коммуникаций РФС.

Это здорово, что «Урал» всё же не потратил деньги и силы на ненужный перелёт. Но в очередной раз возникают вопросы к тем людям, которые составляют календарь на сезон. Этим занимается не один человек, постоянно вводятся какие-то новшества для того, чтобы график был оптимальным. Но каждый раз эти решения всё больше и больше вызывают удивление.

Понятно, что в данном случае отталкивались от того, что летом пройдёт чемпионат Европы и что сборной необходимо готовиться, а для этого сезон нужно заканчивать как можно раньше. Из-за этого, кстати, его начали спустя две недели после окончания предыдущего, не дав футболистам толком отдохнуть. Из-за этого игру впервые поставили в календаре так рано – на 22 февраля.

Смешно, что даже в самом заявлении РФС говорится, что неблагоприятные погодные условия были ожидаемыми. Конечно, ожидаемыми! Кто же в феврале в России играет в футбол? Поля в убитом состоянии, на улице – мороз, на трибунах – никого. Для чего тогда проводить такой турнир? Если хотите, чтобы сборная готовилась к чемпионату Европы, тогда отменяйте Кубок России, сокращайте чемпионат, проводите его в один круг. Придумывайте другие варианты.