"Урал" разгромно проиграл "Уфе" в 1/8 финала Кубка России

Фото: пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" не сумел пробиться в четвертьфинал Кубка России. "Шмели" на выезде не смогли ничего противопоставить "Уфе" - 0:3.

В первом тайме команды демонстрировали унылый футбол. Больше всего мяч держался в центре поля, команды играли практически без моментов, поэтому и счёт к перерыву был не открыт. В начале второго тайма "Уфа" вышла вперёд. Комнен Андрич протащил мяч в штрафную "Урала", отдал пас на Урунова, который прострелил на Жамалетдинова, и Тимур внёс мяч в пустые ворота. Через пять минут Игорь Калинин сыграл рукой в своей штрафной площади, арбитр после просмотра повтора назначил пенальти, который реализовал Андрич. А ещё через десять минут Жамалетдинов воспользовался ошибкой Страндберга, подобрал мяч на линии штрафной и перекинул вышедшего из ворот Коновалова - 3:0.

Таким образом, "Урал" покидает Кубок России. Следующий матч в чемпионате страны "шмели" проедут дома, 7 марта, где попробуют взять реванш у "Уфы".