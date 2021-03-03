Без Кубка и перспектив. В «Урале» назрели перемены?

"Урал" продемонстрировал унылый футбол и вылетел из Кубка России. Фото: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб «Урал» провалил, пожалуй, главную задачу на весеннюю часть сезона. «Шмели» не сумели пробиться в четвертьфинал Кубка России, разгромно уступив «Уфе» – 0:3.

Почему Кубок был в приоритете? Потому что так получилось, что осенью «Урал» потерял шансы зацепиться за верхнюю часть турнирной таблицы в чемпионате страны. Вылететь команда, конечно, вряд ли вылетит, даже стыковых матчей по итогам сезона, скорее всего, избежит, учитывая проблемы клубов, которые идут ниже. Но и выше никуда не поднимется, если не случится чудо.

Поэтому «Уралу» был важен Кубок: турнир, в котором в последние годы екатеринбургская команда выступает хорошо. Тем более что «Уфа» в этом сезоне находится в кризисе, делит последнее место в чемпионате с умирающим «Тамбовом» и не показывает совершенно никакой игры.

Но в этот день «Урал» вышел играть без желания. И это при том, что на поле был практически основной состав. Да, дали отдохнуть Эрику Бикфалви и Отману Эль Кабиру, ну и в воротах дебютировал Иван Коновалов, так как в Кубке часто играет именно второй номер. Все остальные были на поле в Уфе, но в то же время как будто отсутствовали. Один удар в створ ворот за весь матч – это не просто плохо, это кошмарно. Рамзан Гаджимурадов всю игру пытался обыгрывать и падал на газон, Ильдрен Ибрахимай вообще шапку-невидимку надевал и периодически выпадал из игры, Андрей Панюков старался убегать от защитников, но судя по всему, лишний вес всё же сказывается. Одним словом, атакующие действия «Урала» в этом матче можно оценить на кол. Не спасли вышедшие на замену Эль Кабир, Максименко, Евсеев. «Урал», даже проигрывая в счёте 0:3, спокойно перекатывал мяч на своей половине поля, никуда не торопясь.

Во втором тайме матча и защита екатеринбуржцев подключилась к бездействию. Сначала все дружно смотрели, как «Уфа» проводит свою комбинацию в чужой штрафной и заносит мяч в пустые ворота. Затем Игорь Калинин решил подбросить ещё интриги и сыграл рукой в своей штрафной, за что «Урал» получил пенальти и 0:2. Ну, а на закуску свой след в этом матче решили оставить Страндберг и Коновалов: защитник крайне нелепо сыграл в подкате перед своими воротами, а голкипер устроил забег по своей штрафной. В результате Тимур Жамалетдинов оформил дубль, издевательски перекинув мяч через Коновалова.

Сложилось впечатление, что «Урал» приехал в Уфу без какой-либо мысли, без плана на игру. С надеждой, что «Уфа» сама подарит путёвку в четвертьфинал Кубка России. А вместо этого уфимцы, которые, по идее, должны думать о чемпионате и о спасении от вылета в ФНЛ, как говорил Валерий Карпин, «отгрузили трёшку» «Уралу».

Екатеринбуржцы остались без Кубка и без перспектив в чемпионате. Возможно, самое время подумать над переменами? В первую очередь в тренерском штабе.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».