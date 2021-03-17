"Синара" увезла из Тюмени четыре очка и продолжает лидировать в Суперлиге

Фото: Пресс-служба "Синары"

Мини-футбольный клуб "Синара" провёл две выездные встречи против "Тюмени". Екатеринбургскому клубу удалось обойтись без поражений.

В первом матче подопечные Евгения Давлетшина довольно быстро сумели открыть счёт и уйти в отрыв. Во втором тайме тюменцы пытались отыграться при помощи пятого полевого игрока, но "Синара", наоборот, пользовалась ошибками хозяев и отправляла мяч в пустые ворота. Итоговый счёт на табло зафиксировал уверенную победу екатеринбургского клуба - 8:3.

Но во второй встрече борьба была куда упорнее. Вперёд вышли именно гости, выстрелившие дублетом в середине первого тайма. Сергей Абрамов отыграл один мяч ещё до перерыва, но хозяева вновь забили и сделали счёт 3:1 в свою пользу. За пять минут до конца встречи "Синара" благодаря голам Сергея Абрамова и Павла Карпова выровняла положение, но уже через минуту "Тюмень" вновь вышла вперёд. Казалось, что хозяева не отдадут победу, но на последних секундах екатеринбуржцы заработали шестиметровый штрафной удар, который хладнокровно реализовал Абрамов, оформивший хет-трик. Как итог - боевая ничья со счётом 4:4.

- Игра для болельщиков очень хорошая. Мы начали не совсем важно, грубые ошибки заставили нас отыгрываться с 0:2. Потом получили удаление, тут ребята молодцы, что выстояли. В перерыве в раздевалке дали друг другу слово, что сыграем и за Андрея Соколова, который получил красную карточку, и за Зураба Калмахелидзе, который ошибся. Я считаю, что ребята молодцы. Исправили ситуацию. Если бы мы ещё и выиграли, наверно это было бы несправедливо, - приводит слова наставника "Синары" Евгения Давлетшина пресс-служба клуба.

Таким образом, "Синара" укрепилась на первой строчке в турнирной таблице. После 26 игр в активе екатеринбуржцев 54 очка. В следующем туре "Синара" примет дома самарское "Динамо". Встречи состоятся 26 и 27 марта.