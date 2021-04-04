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4 апреля 2021, 17:54

"Урал" на своём поле одержал победу над "Арсеналом"

Фото: Пресс-служба Урала

Фото: Пресс-служба Урала

Футбольный клуб "Урал" одержал уверенную победу в чемпионате России. "Шмели" на своём поле переиграли тульский "Арсенал" 2:0.

Встреча началась для екатеринбуржцев не самым лучшим образом: на первых минутах Игорь Калинин сбил соперника в своей штрафной площади, и арбитр встречи назначил пенальти. Но "Урал" в игре оставил голкипер Ярослав Годзюр, который намертво взял одиннадцатиметровый удар. А дальше хозяева взяли игру под свой контроль. В середине первого тайма "Урал" открыл счёт: Игорь Калинин сделал навес, а Павел Погребняк переправил мяч в ворота головой. 

Во втором тайме "Урал" продолжал контролировать встречу, не давая сопернику создавать моменты у своих ворот. А в конце второго тайма "Урал" забил ещё раз и снял все вопросы о победителе: Рамазан Гаджимурадов пробежал половину поля с мячом, вошёл в штрафную и точно пробил в дальний угол. Как итог - 2:0 в пользу "Урала".

Областная газета Свердловской области

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