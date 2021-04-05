«Урал» отдаляется от «стыков»

«Урал» одержал вторую победу в весенней части сезона. Фото: Пресс-служба «Урала»

Футбольный клуб «Урал» одержал уверенную победу на своём поле в рамках 24-го тура чемпионата России. «Шмели» всухую обыграли тульский «Арсенал» – 2:0.

Перед матчем стало известно, что «Урал» понёс кадровые потери: из-за повреждений команде не смогли помочь Отман Эль Кабир и Денис Кулаков. И если с заменой Кабира проблем не возникло, то вместо Дениса пришлось выпускать Арсена Адамова, который практически не имеет опыта игры в Премьер-лиге.

Начало матча осталось за гостями, которые сумели уже на первых минутах заработать пенальти: Игорь Калинин снёс в своей штрафной площади соперника, и рефери указал на точку. Как бы развивался матч, забей туляки пенальти, можем только догадываться, но Ярослав Годзюр намертво поймал удар Владислава Пантелеева. После этого «Урал» взял инициативу в свои руки и не отпускал её до конца матча.

Ещё до перерыва «шмели» вышли вперёд. Игорь Калинин исправился за заработанный пенальти и сделал блестящий навес в чужую штрафную, а там выше всех выпрыгнул Павел Погребняк и направил мяч головой в сетку ворот. Отличные моменты были у Андрея Егорычева, у того же Павла Погребняка, но на перерыв команды ушли при счёте 1:0.

Во втором тайме «Урал» не отдал инициативу, грамотно удерживал победный счёт. Стоит отметить игру Арсена Адамова, который достойно заменил травмированного капитана команды. Защитник не проиграл практически ни одного единоборства, при этом сам нередко подключался к атакам. Второй забитый гол «Урала» как раз начался с перехвата Адамова, после чего Арсен отправил в забег Рамазана Гаджимурадова. Рамазан пробежал с мячом половину поля, вбежал в штрафную соперника и установил окончательный счёт встречи – 2:0.

Эта победа позволила «Уралу» ещё больше увеличить отрыв от зоны стыковых матчей. После 24 туров «шмели» занимают 12-е место, опережая ближайшего преследователя на 11 очков. Следующую игру подопечные Юрия Матвеева проведут на выезде, 11 апреля «шмели» в Москве сыграют с «Динамо».

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