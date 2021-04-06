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Спорт / Футбол
6 апреля 2021, 17:00

Четыре игрока «Синары» вызваны в сборную России для матчей отбора к Евро-2022

"Синара"

На данный момент сборная России возглавляет свою отборочную группу, одержав четыре победы в четырёх матчах. Фото: пресс-служба "Синары".

Тренерский штаб сборной России по мини-футболу во главе с Сергеем Скоровичем определился с составом на оставшиеся два матча отборочного турнира к Евро-2022. Россиянам 9 апреля предстоит сыграть с Арменией на выезде, а 12 апреля принять сборную Грузии.

Всего в списке оказались 18 футболистов, среди них – четыре игрока «Синары»: вратарь Дмитрий Путилов, а также полевые игроки Сергей Абрамов, Антон Соколов и Валерий Дёмин. Стоит отметить, что екатеринбургская команда представлена наибольшим количеством футболистов.

На данный момент сборная России возглавляет свою отборочную группу, одержав четыре победы в четырёх матчах: над Арменией (6:0), Грузией (4:0) и Францией (5:1 и 3:2). Благодаря этому успеху россияне досрочно гарантировали себе выход в финальную часть чемпионата Европы, которая состоится в феврале 2022 года в Нидерландах.

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Областная газета Свердловской области

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