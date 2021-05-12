Черчесов определился с составом на Евро

На сам чемпионат Европы отправятся 26 человек, которых утвердят уже после сборов. Фото: Михаил Шапаев/Пресс-служба РФС

Тренерский штаб сборной России определился с расширенным составом футболистов, которые примут участие в подготовке к чемпионату Европы. Станислав Черчесов вызвал в расположение национальной команды 30 игроков, ещё семь человек находятся в резервном списке и могут быть вызваны в случае травм основных футболистов. А на сам чемпионат Европы отправятся 26 человек, которых утвердят уже после сборов.

Гильерме мимо Евро, Джикия – основа защиты

Итак, начнём с вратарской и оборонительной линий. Первое, что бросается в глаза – отсутствие в составе Маринато Гильерме. Голкипер «Локомотива», казалось, после ухода из сборной Игоря Акинфеева прочно стал номером один для Черчесова, во всех важных матчах именно Маринато занимал место в стартовом составе. И если бы чемпионат Европы состоялся прошлым летом, то Гильерме, вероятнее всего, и отправился бы на него первым номером. Но за год много что изменилось, сильно прибавил Антон Шунин, который стал появляться в стартовом составе. А вот Гильерме, наоборот, сбавил, стал допускать ошибки как в клубе, так и в сборной. И в итоге настолько потерял доверие тренерского штаба, что не попал даже в расширенный список и на Евро не поедет. Тренерский штаб вызвал Антона Шунина, Юрия Дюпина, Матвея Сафонова и Андрея Лунёва. Интересно, что Станислав Черчесов разговаривал и с Игорем Акинфеевым, который завершил карьеру в сборной после ЧМ-2018. Тренерский штаб пытался убедить Игоря вернуться для участия в чемпионате Европы, но Акинфеев ответил отказом.

Линия обороны, пожалуй, самая проблематичная в нынешней сборной. Да, есть Георгий Джикия, пропускавший домашний ЧМ из-за травмы и ставший после лидером обороны нашей национальной команды. А вот по второму центральному защитнику большие вопросы. Вероятнее всего, место в стартовом составе получит Андрей Семёнов из «Ахмата», но это, скорее, от безысходности, нежели оттого, что он показывает хорошую игру. Из альтернатив есть молодой и нестабильный Игорь Дивеев, ну и Фёдор Кудряшов. Все остальные защитники, вызванные Черчесовым, номинально играют на флангах. Поэтому центр обороны выглядит, пожалуй, самой слабой зоной нашей команды перед Евро.

С надеждой на Дзюбу

С полузащитой для стартового состава вариантов много. В опорной зоне могут сыграть Роман Зобнин, Далер Кузяев, Магомед Оздоев. За креатив будут отвечать наши «легионеры»: Александр Головин из «Монако», Алексей Миранчук из «Аталанты» и Денис Черышев из «Валенсии». Тут же, говоря о креативе, стоит отметить, что Станислав Черчесов будто бы прислушался к критике и подтянул к основе парней, которые тащили на себе молодёжную команду. Речь об Арсене Захаряне из «Динамо» и Денисе Макарове из «Рубина». Если Макарову 23, то Захаряну и вовсе 17 лет, он дебютировал в основе «Динамо» лишь по ходу нынешнего сезона и так убедил своей игрой за московский клуб и за молодёжную сборную, что Черчесов пригласил его на сборы основной команды. Понятно, что вряд ли Арсен окажется в окончательной заявке на Евро, но прочувствовать атмосферу взрослой сборной для 17-летнего парня – уже победа.

А вот в нападении особых вариантов нет. Понятно, что в стартовом составе будет выходить капитан и лидер команды Артём Дзюба. А что, если у него не пойдёт? Что, если против него будут играть два защитника и навязывать ему плотную борьбу при подачах, которые обязательно будут у нашей команды? Черчесов вызвал Александра Соболева и Антона Заболотного. Не сказать, что это три однотипных игрока, но во многом они схожи: любят борьбу в штрафной, любят верховые мячи, способны цепляться за подачи. Но если тактика с навесами не будет работать, она не сработает ни с Дзюбой, ни с Заболотным, ни с Соболевым. Удивительно, что в резервный список тренерский штаб поместил Фёдора Смолова, который набрал неплохую форму. Смолов-то как раз смог бы и разнообразить игру, и выйти на замену, когда нужны быстрые контратаки. Но увы, Станислав Черчесов рассчитывает на троицу высоких нападающих, а Фёдор, похоже, Евро пропустит.

По большому счёту, Черчесов вызвал тех, кого должен был. Отсутствие Гильерме объясняется неудачной игрой по ходу сезона, отсутствие Смолова отдадим на откуп тренерскому штабу, в конце концов, Станислав Саламович будет нести ответственность за результат. Все остальные в строю и будут готовиться к чемпионату Европы, который должен состояться с 11 июня по 11 июля. Матчи чемпионата пройдут в том числе и в Санкт-Петербурге (12 июня Бельгия – Россия, 14 июня Польша – Словакия, 16 июня Финляндия – Россия, 18 июня Швеция – Словакия, 21 июня Финляндия – Бельгия, 23 июня Швеция – Польша, 2 июля четвертьфинал).

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