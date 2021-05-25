У «Урала» появился попечительский совет

Евгений Куйвашев и Дмитрий Пумпянский на заседании попечительского совета "Урала". Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Футбольный клуб «Урал» объявил о создании попечительского совета, в состав которого вошли представители ряда финансово-промышленных групп. Накануне состоялось первое заседание совета, на котором присутствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Попечительский совет будет представлять собой совещательный орган Совета директоров клуба, который возглавляет Дмитрий Пумпянский. Председателем совета стал совладелец компании «Общество Малышева 73» Константин Погребинский. В состав нового органа вошли представители таких компаний, как ЕВРАЗ, «Сима-ленд», «СКБ Контур», ГК BROZEX, «Транссибурал», «Уральские авиалинии», Группа Синара, «Уральский банк ПАО Сбербанк», «Мотив». При этом в дальнейшем планируется расширение числа попечителей клуба.

– Екатеринбург – мегаполис, мы привлекаем сюда инвестиции, выставочные мероприятия, и при наличии такого стадиона нам, конечно, нужен сильный футбольный клуб, – отметил Евгений Куйвашев.

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе «Урала», основная задача попечительского совета – популяризация футбола в Свердловской области при поддержке делового сообщества. То есть те средства, которые будут выделяться, не предназначены, например, для осуществления трансферов для основной команды, или на зарплаты футболистам основной команды. Нет, речь идёт только о развитии детского и массового футбола в регионе. Попечительский совет будет развивать Уральскую футбольную академию, которая должна стать основным поставщиком молодых игроков для главной команды области. Также планируется создание открытых детских футбольных школ по всему региону для популяризации этого вида спорта. Таким образом, попечительский совет создан с целью выстраивания футбольной системы в регионе, благодаря которой в будущем «Урал» сможет достичь значительного прогресса.

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