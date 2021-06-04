Лига чемпионов возвращается на Урал

Валерий Дёмин и Сергей Абрамов забили на двоих в нынешнем сезоне 65 голов. Фото: пресс-служба «Синары»

Екатеринбургский мини-футбольный клуб «Синара» стал первым финалистом чемпионата России. В третьем матче серии подопечные Евгения Давлетшина одержали победу над «КПРФ» в серии пенальти и завершили противостояние в свою пользу.

«Синара» не играла в финале целых десять лет. Страшно представить, что в последний раз екатеринбуржцы добирались до решающей серии аж в сезоне 2010/2011, где уступили московскому «Динамо». Затем наступило затишье. Екатеринбуржцы не могли зацепиться за медали сезон за сезоном, лидеры уходили, а заменить их не удавалось. Президент «Синары» и «Урала» Григорий Иванов в мини-футболе сделал то, что у него не получается реализовать в большом футболе. Он много раз говорил, что его мечта – видеть 11 воспитанников екатеринбургского футбола в форме «Урала» в Премьер-лиге, пытался (и до сих пор пытается) выстроить систему, создать рабочую академию. Но в большом футболе, где конкуренция гораздо выше, сделать это сложно. Даже всем известный Сергей Галицкий, потративший огромные деньги на создание одной из лучших академий в стране, не может похвастаться наличием в составе «Краснодара» большого количества воспитанников, акцент всё равно делается на приобретении легионеров, которые будут делать результат.

В мини-футболе по такому принципу существуют «КПРФ», «Газпром-Югра», до этого существовали «Дина» и «Динамо». «Синара» же всегда делала ставку на своих воспитанников. Екатеринбургская школа мини-футбола считается одной из самых сильных в стране, на российских соревнованиях практически по всем возрастам воспитанники «Синары» если не побеждают, то точно находятся в призах. Да и в юношеские, юниорские и молодёжные сборные России отправляется большой десант из Екатеринбурга.

По большому счёту, «Синара» и в прошлом году могла выходить в финал. В полуфинале екатеринбуржцы в упорной борьбе уступили «Газпрому-Югре» в серии со счётом 2:3, но выглядели вполне достойно. Сказалось отсутствие в этих матчах лидера команды Сергея Абрамова, который перенёс операцию и не смог помочь своей команде. Он был на скамейке, даже форму надевал, чтобы поддержать парней, но играть ему было противопоказано. И, к сожалению, ту серию «Синара» отдала, выиграв затем у «Тюмени» в противостоянии за бронзу.

В этом сезоне сложилось всё. Тащили за собой команду опытные Сергей Абрамов и Дмитрий Прудников (оба, кстати, играли ещё в финале сезона 2010/2011, а Прудников был признан лучшим игроком того чемпионата). Абрамов так вообще проводит, пожалуй, свой лучший сезон в карьере: Сергей наколотил уже 48 голов в 35 матчах, и вряд ли на этом остановится. Блестящую игру показывают Антон Соколов, Валерий Дёмин, Максим Герасимов, Никита Фахрутдинов; все они – воспитанники свердловского мини-футбола. Подтягивали и молодёжь, которая смотрится уже очень уверенно: Егор Иванов, Павел Карпов. Ну, и про Дмитрия Путилова не стоит забывать: екатеринбургский голкипер за несколько сезонов вырос от футболиста, которого отправляют в аренды, до основополагающего игрока «Синары» и сборной. Екатеринбургский клуб в этом сезоне был настоящим коллективом, который справлялся со всеми трудностями не только за счёт великолепной игры, но и за счёт характера. Да взять только полуфинальную серию против действующего чемпиона страны, грозного «КПРФ», в составе которого играют члены сборной России и мастеровитые легионеры. Каждый из матчей «Синара» вытаскивала на зубах. В первом екатеринбуржцы сумели оправиться от пропущенного гола на последней минуте и в овертайме смять соперника. Во втором – грамотно додержать преимущество, которое добыл всё тот же Абрамов. В третьем, уже выездном, матче «Синара» при колоссальном давлении соперника склонила чашу весов в свою пользу в серии пенальти. Екатеринбуржцы не всегда были сильнее по игре, но по характеру им равных нет. И интересно, что в трансляции, которая велась из Климовска, на протяжении всего матча была слышна поддержка болельщиков из Екатеринбурга. Весь зал был в красном, а слышно было только уральских фанатов. Потому что они болели не за Нандо, Паулиньо и Ромуло, при всём к ним уважении, а за ребят с нашего двора.

В финале «Синара» встретится с победителем пары «Норильский Никель» – «Тюмень», в которой на данный момент счёт 2:1 в пользу тюменцев. Финальная серия начнётся 13 и 14 июня двумя матчами в Екатеринбурге. Стоит отметить, что оба финалиста будут представлять Россию в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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