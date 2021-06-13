Сборная России по футболу уступила Бельгии в первом матче чемпионата Европы

Фото: Пресс-служба РФС

Сборная России по футболу стартовала на чемпионате Европы. В первом матче подопечные Станислава Черчесова уступили Бельгии - 0:3.

Уже в самом начале матча бельгийцы вышли вперёд. Ромелу Лукаку воспользовался ошибкой Андрея Семёнова и поразил пустой угол ворот Антона Шунина. В середине первого тайма бельгийцы забили второй: Тома Менье оказался первым на добивании после ошибки Антона Шунина и поразил ворота россиян.

Во втором тайме россияне владели инициативой, но опасных моментов у ворот соперника создать не удавалось. Бельгийцы же сумели забить третий: Ромелу Лукаку убежал один на один и сделал счёт 3:0. Таким образом, бельгийцы одержали первую победу на турнире.

Второй матч сборная России проведет 16 июня против Финляндии, которая сегодня обыграла Данию - 1:0.