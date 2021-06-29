Эмоции, рекорды, провалы: чем ещё запомнится Евро-2020?

Капитан Швейцарии Гранит Джака настраивает своих партнёров на овертайм против Франции. Фото: пресс-служба Швейцарского футбольного союза.

На чемпионате Европы по футболу продолжается стадия плей-офф. И первый же раунд матчей на вылет принёс очень много сюрпризов.

А фавориты выйдут?

Наверное, главная сенсация – вылет из турнира прошлогодних финалистов – Франции и Португалии. Они, кстати, играли между собой в одной группе, в которой заняли первое и третье места соответственно. В плей-офф же Криштиану Роналду и компания встречалась со звёздной Бельгией, провела свой лучший матч на турнире (а бельгийцы – худший), но всё равно уступила с минимальным счётом. А вот французы играли пусть и с крепкой, но звёзд с неба не хватающей Швейцарией. И настолько действующие чемпионы мира вальяжно подошли к этому матчу, что после первого тайма уступали 0:1. Во втором тайме Рикардо Родригес и вовсе мог приговорить команду Дидье Дешама, но не сумел реализовать пенальти. Французы после этого как будто пришли в себя, взвинтили темп и забили аж трижды. Однако швейцарцы сумели подняться после этого нокдауна, отыграть за десять минут два гола, выстоять в овертайме, а в серии пенальти одержать победу, подарив своим болельщикам настоящий праздник. Вообще, в последние годы это уже становится традицией. Лишь испанцам в 2008-м и 2012 годах удалось дважды подряд выйти в финал Евро (и не просто выйти, а выиграть его). Все остальные участники решающего матча на следующем чемпионате Европы либо не выходили из группы, либо спотыкались на ранних стадиях плей-офф.

Ещё одной сенсацией стал вылет сборной Нидерландов. Команда Франка де Бура ярко провела групповой этап и впечатлила всех своей игрой. Однако в матче с Чехией удаление центрального защитника сыграло решающую роль: чехи сумели дожать соперника, играя в большинстве. Также домой могли поехать и итальянцы, которых поспешили после группового этапа отправить чуть ли не в финал. Но вот проверку против австрийцев подопечные Роберто Манчини прошли с трудом, одержав победу в овертайме.

Вообще, фавориты на этом Евро играют уж как-то слишком расслабленно. То ли чересчур большая уверенность в своих силах, то ли всё-таки сказывается ковидный сезон, который по большому счёту стал продолжением предыдущего, и отдыха прошлым летом у футболистов не было. Да и, честно говоря, сейчас уже начинаешь задумываться: а точно ли те команды мы в фавориты записали? Разговоров про «группу смерти» (Франция, Германия, Португалия, Венгрия) было очень много, вот только в плей-офф остались одни немцы, да и то – с такой игрой, кажется, далеко они не уедут.

Вдохновительная речь и колонка с извинениями

На этом чемпионате хоть и 24 команды, но практически все успели чем-то удивить. Кроме, пожалуй, сборных России (увы) и Турции. Даже Северная Македония, которая чудом оказалась не Евро, старалась цепляться за очки. И здесь на первый план выходили характер и эмоциональная составляющая. На таких турнирах, где нет ответных матчей, где всё решается здесь и сейчас, каждый может обыграть каждого. Сборная Венгрии, когда узнала состав своей группы, наверное, схватилась за голову. А на самом чемпионате за голову приходилось хвататься соперникам. Сначала пришлось помучиться португальцам: только в концовке они сломили сопротивление Венгрии. Затем досталось французам, которые едва ничью-то увезли. А перед заключительным матчем с немцами капитан Венгрии Адам Салаи сказал такую речь в раздевалке, от которой мурашки по телу.

– Из-за коронавируса люди теряют работу. Из-за коронавируса людям платят меньше. А мы за 90 или 120 минут можем изменить этот год. Как мы это сделаем? Сегодня не будет никого, кто устал. Никого, кто проиграет единоборство. Никого, кто упадет на землю, – сказал Салаи.

Нужно ли говорить, что Венгрия, которая считалась явным аутсайдером, дважды вела в счёте по ходу встречи и была в шести минутах от выхода в плей-офф. Да, не срослось, но зато венграм мы симпатизировали и искренне за них переживали, как и тысячи их фанатов.

Зато срослось у Швейцарии. Казалось бы, не самая яркая сборная на групповом этапе не блистала (поражение от Италии, ничья с Уэльсом и победа над Турцией). Много критики было в адрес швейцарцев и от местной прессы, и от болельщиков. Главный тренер команды Владимир Петкович после неудач в группе выпустил открытое письмо для фанатов, в котором извинился и обещал сделать всё, чтобы болельщики гордились командой (как вам такое, Станислав Саламович?). И ведь сдержал обещание! Ну кто ожидал, что швейцарцы пройдут французов? А при счёте 3:1 в пользу Франции за десять минут до конца основного времени? Но швейцарцы отыгрались. Перед овертаймом капитан команды Гранит Джака в стиле венгра Салаи настраивал своих партнёров, его слова было трудно перевести, но это и неважно: по настрою Джаки всё и так было понятно. И Швейцария сотворила чудо, выиграв в серии послематчевых пенальти. Настрой, характер и эмоции победили многомиллионный состав французов. Вот ради таких моментов мы и любим футбол. За его эмоции. За его непредсказуемость.

Очередной рекорд Роналду

А ещё этот Евро примечателен рекордами. Причём рекордами одного человека – Криштиану Роналду. Во-первых, португалец первым в истории сыграл аж на пяти чемпионатах Европы. Во-вторых, Роналду побил рекорд Мишеля Платини и стал лучшим бомбардиром чемпионатов Европы (11 мячей). В-третьих, Криштиану забил 109-й гол за национальную сборную и сравнялся с иранцем Али Даеи – лучшим бомбардиром в матчах за национальные команды. Понятно, что свой рекордный 110-й португалец обязательно забьёт и впишет своё имя в историю в очередной раз. Роналду 36 лет, и, конечно, свой пик он уже прошёл. Вероятно, что этот чемпионат Европы был для него последним, тем примечательнее он будет для нас – для простых зрителей.

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