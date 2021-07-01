Антон Соколов: «Весь сезон были одним целым, стояли друг за друга горой»

Антон Соколов забил в этом сезоне 23 гола: это второй показатель в команде и третий во всей лиге. Фото: Пресс-служба «Синары»

Екатеринбургская «Синара» на прошлой неделе спустя десять лет вернула себе звание чемпиона России и место в Лиге чемпионов. Игроки ушли в долгожданный и заслуженный отпуск, а «Областной газете» удалось пообщаться с одним из лидеров команды Антоном Соколовым. В минувшем сезоне Антон забил 23 гола, стал третьим бомбардиром лиги, дебютировал в официальном матче за сборную. В интервью нападающий подвёл итоги сезона, поделился секретом успеха «Синары» и рассказал о впечатлениях от матчей за национальную сборную.

«После коронавируса долго восстанавливался»

– Прошедший сезон начался практически без паузы после предыдущего. Тяжело было без отдыха?

– Если честно, то думал, что будет гораздо тяжелее. Всё-таки только завершили сезон, а уже новый надо начинать. Но на практике оказалось, что терпимо, скажем так. Другого выхода у нас не было. Зато сейчас отдых ощущается как никогда, за два сезона отдыхаем (смеётся). Усталость, конечно, накопилась.

– В первом туре «Синара» довольно легко расправилась с «Ухтой», а затем начались неприятности. Практически вся основная команда оказалась на карантине из-за коронавируса…

– У нас как-то сразу всю команду скосило, поэтому я тоже болел. Рады, что всё обошлось без тяжёлых последствий. Ну, и у молодых парней появился шанс проявить себя в матчах против «Норильского никеля», с чем они справились на отлично, я считаю.

– Насколько вообще эта ситуация повлияла на физическое состояние команды? Тяжело было играть после карантина?

– Скажу за себя: болезнь даёт о себе знать. Долго восстанавливался, около двух месяцев после болезни чувствовал нехватку сил, слабость. Но со временем прошло, снова набрал форму.

– «Синара» по ходу регулярного чемпионата была самой стабильной командой. В чём секрет, на твой взгляд?

– Я думаю, что у нас было мало травмированных игроков. Нам удалось пройти весь сезон ровным, стабильным составом. Конечно, были и болезни, и микротравмы, но в целом смогли пройти эту дистанцию все вместе.

Досье «ОГ» Антон Соколов родился 28 февраля 1999 года в Качканаре. В шесть лет начал заниматься футболом в местной секции, после чего попал на просмотр в "ВИЗ". В марте 2016 года дебютировал в основном составе екатеринбургского клуба, в сезоне 2016/2017 выступал за молодёжную и основную сборные России (за основную только в товарищеских матчах). В 2018 году стал чемпионом мира среди студентов.

«Поддержка болельщиков придавала сил»

– Не самым лучшим образом в чемпионате выступали финалисты прошлого сезона – «КПРФ» и «Газпром-Югра». И так получилось, что они заняли четвёртое и пятое места соответственно. Не было ли, скажем, некой досады, что вы заняли первое место в регулярке, и сетка плей-офф должна быть полегче, а тут в полуфинале в соперниках победитель пары «КПРФ» – «Газпром-Югра»?

– Если честно, то мне лично, да и, я думаю, что другим парням тоже, абсолютно без разницы, с кем выходить играть: с «КПРФ», с «Газпромом-Югрой» или ещё с кем-то. Не особо заглядывали в турнирную таблицу, не подбирали себе какого-то более слабого соперника: все команды играют хорошо. Нужно просто выходить и показывать свой уровень.

– На плей-офф стали пускать зрителей, «Синара» перебралась из манежа в ДИВС. Совсем другая атмосфера – игра при зрителях?

– Совершенно другая! Такая поддержка была – словами не передать. Мы очень благодарны всем, каждому, кто приходил нас поддержать. Ну и, конечно, отдельная благодарность тем, кто приезжал даже на выездные матчи: в Москву, в Тюмень, в Нижний Новгород. Это дорогого стоит.

– В первом раунде плей-офф вы встречались с «Торпедо», первые две игры провели довольно уверенно, но в третьей в Нижнем Новгороде уступили. Уже мысленно были в полуфинале?

– А вот здесь как раз сыграл фактор домашних трибун. В Нижнем Новгороде у «Торпедо» была прекрасная поддержка, зрители гнали команду вперёд. Конечно, игрокам соперника хотелось отблагодарить своих болельщиков хорошей игрой и результатом, мотивация была запредельная. Но мы сделали выводы, провели работу над ошибками и сумели в четвёртой игре завершить серию в свою пользу.

– То, что в регулярном чемпионате «Синара» с «КПРФ» играла очень хорошо, добавляло уверенности в силах перед полуфиналом?

– Плей-офф – другая часть чемпионата, я бы сказал – другой турнир. Каждая команда максимально настроена, выкладывается полностью. Результат игр с «КПРФ» в регулярном чемпионате не вспоминали. Единственное, разбирали победные матчи, анализировали, за счёт чего тогда смогли уверенно выиграть и как это повторить. Ну, и на деле получилось так. Все три матча равные, в борьбе. Было тяжело, но мы всё же сумели забрать эту серию. Конечно, для многих стало неожиданностью, что мы переиграли чемпиона в трёх играх.

– Финальная серия против «Тюмени» также получилась боевой. Понимали, что здесь уже вряд ли удастся победить в трёх матчах, настраивались на долгую серию?

– Да особо не думали. Всегда настраиваешься играть до конца. Каждый матч, каждую серию. Соперник был серьёзным, чемпион России 2019 года. Так что бились за кубок с отличными игроками.

«О вызове на чемпионат мира не думаю. Но поехать хочу»

– За счёт чего «Синара», на твой взгляд, оказалась сильнее в сериях с «КПРФ» и «Тюменью»? Далеко не всегда вы смотрелись лучше по игре, были периоды, когда соперник очень давил. Были игры, где приходилось отыгрываться. Всё же, в чём главный секрет триумфа екатеринбургского клуба?

– Мы были очень дисциплинированы, особенно в обороне. Проявляли свои волевые качества, вытягивали сложные игры на характере. Находили в себе внутренние резервы, когда силы заканчивались. В трудные периоды, в трудные моменты мы были одной командой, одним коллективом, который был друг за друга горой. Я думаю, что всё это в целом и помогло достичь успеха.

– «Синара» помимо чемпионского титула вернула себе место в Лиге чемпионов. Дополнительный приятный бонус?

– Конечно! Сейчас стараемся об этом не думать, отдыхать и набираться сил. Но где-то в голове всё равно держим то, что нам предстоит играть в Лиге чемпионов. Выйдем из отпуска и будем готовиться, самое главное, что мы уже попали в главный клубный турнир Европы.

– С командой успели отметить победу?

– Конечно. Ходили все вместе на приём к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову, он нас поздравил. Своим кругом посидели, с родственниками. Немного отметили и в долгожданный отпуск.

– Ты забил в этом сезоне 23 гола, третий бомбардир лиги. Как сам оценишь свою игру в текущем сезоне? Доволен собой?

– В целом, конечно, доволен. Но всегда есть к чему стремиться, есть куда расти. Так что останавливаться на достигнутом не собираюсь.

– Ты получил заслуженный вызов в сборную России, сыграл первый официальный матч в футболке национальной команды…

– Было волнительно, конечно. Но и радостно, что получил вызов. Это очень серьёзно, долго настраивался. Когда выходил на площадку, были и удачные моменты, и не очень. Сейчас, я думаю, адаптационный период уже прошёл, дальше будет легче.

– С Сергеем Скоровичем разговаривал? Разбор полётов был?

– Какого-то личного разговора не было, только общекомандный разбор. А вообще, я, конечно, очень благодарен Сергею Леонидовичу за то, что даёт шанс проявить себя в сборной.

– Рассчитываешь на вызов в Литву на чемпионат мира?

– Стараюсь об этом не думать. Как будет, так и будет.

– Но в душе хочется?

– Конечно.

– Египет, Узбекистан, Гватемала. Группа вполне по силам. Какие вообще шансы у сборной на чемпионате мира? Способна команда бороться за победу?

– Сборная России всегда один из фаворитов на любом турнире, в котором принимает участие, и чемпионат мира в Литве не будет исключением. Хоть у нас в группе и нет особо звёздных команд, но на таких турнирах может произойти всё что угодно, любая сборная способна удивить. Поэтому нужно настраиваться на каждый матч и шаг за шагом идти победе.

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