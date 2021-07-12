Сборная Италии выиграла чемпионат Европы во второй раз в своей истории: впервые победителями Евро итальянцы становились в 1968 году. Фото: Michael Regan / UEFA via Getty Images

В Лондоне финальным матчем завершился чемпионат Европы по футболу. Во второй раз в истории турнира судьба встречи решалась в серии послематчевых пенальти, в которой Италия оказалась сильнее Англии.

Противостояние стилей

Гарет Саутгейт и его сборная Англии подвергались критике ещё на чемпионате мира в России за невзрачную игру и отсутствие результата. Однако наставник англичан остался руководить сборной и готовить её к новому турниру. В распоряжении Саутгейта было огромное количество прекрасных атакующих игроков, начиная от Харри Кейна и Рахима Стерлинга, на которых делался основной акцент, и заканчивая Маркусом Рэшфордом, Джейдоном Санчо и другими футболистами, находившимися в заявке. Но Саутгейт выстраивал игру, заточенную в первую очередь на оборону. Скучный, местами «автобусный» футбол всё же приносил успехи, результат, за отсутствие которого раньше критиковали Гарета и его команду. Англичане прошли отбор, заняв первое место, на самом Евро на групповом этапе умудрились занять первую позицию, забив два гола в трёх матчах (две победы со счётом 1:0 и ничья 0:0).

В плей-офф всё же местами стала проявляться атакующая игра, подопечные Саутгейта забили дважды немцам, четырежды украинцам и при этом продолжали играть на ноль. Первой, кто забил англичанам, стала сборная Дании в полуфинале, но и её англичане прошли. Вот так, без особо яркой игры на фоне провалов фаворитов турнира Англия впервые в своей истории вышла в финал Евро. Вместе с этим к Саутгейту пришло доверие не только со стороны болельщиков, но и даже от королевской семьи. Елизавета II, которая награждала Англию после победы на чемпионате мира в 1966-м, перед финалом Евро обратилась к команде с посланием. «Мистер Гарет Саутгейт. 55 лет назад мне посчастливилось быть на чемпионате мира с Бобби Муром и увидеть, что значит для футболистов и команды победа в финале главного турнира. Хотелось бы передать поздравления от меня и членов моей семьи с прохождением в финал Евро и пожелать всего наилучшего на завтрашнем матче. Надеюсь, в историю войдёт не только результат, но также дух и гордость от вашей игры», – говорилось в послании.

Финал на «Уэмбли», огромная поддержка фанатов, шанс впервые выиграть Евро – казалось, что всё на стороне англичан в этот воскресный вечер. Однако с этим не были согласны итальянцы. Сборная Италии после провала в отборочном турнире к ЧМ-2018 претерпела огромные изменения. Команду возглавил экс-тренер «Зенита» Роберто Манчини (он, кстати, приезжал и в Екатеринбург в 2017 году, тогда его команда не сумела переиграть «Урал», встреча завершилась со счётом 1:1), и если в Санкт-Петербурге у Роберто, мягко говоря, не получилось, то вот в национальной сборной Манчини творил чудеса. Итальянский футбол отошёл от привычного стиля катеначчо (стиль игры, основанный на защитных действиях), итальянцам надоел унылый оборонительный футбол, из-за которого сборная в последние годы терпела фиаско. И Манчини раскрыл команду по-новому: сделал из неё атакующую сборную, с фантастическим прессингом от молодых полузащитников и нападающих и с опытными защитниками в обороне. Роберто не стеснялся вызывать игроков из довольно средних команд Серии А, он делал акцент на тех людях, которые готовы были выполнять его установки. В сентябре 2018 года итальянцы уступили Португалии – с тех пор сборная Италии не проигрывает уже 34 матча! До повторения мирового рекорда осталось не проиграть в следующем матче: серия из 35 встреч без поражений удавалась Испании и Бразилии. Итальянцы напрочь смяли свою отборочную группу, по головам прошлись на самом Евро, обыграв Швейцарию, Турцию, Уэльс, Австрию, Бельгию и Испанию. И заслуживали победы не меньше, чем хозяева финала.

Ничья при колоссальном преимуществе Италии

Сам финал стал олицетворением всего вышесказанного. Битва двух стилей: прагматичность Саутгейта против яркой Италии Манчини. Первому повезло больше: уже на второй минуте Люк Шоу из пределов штрафной точно пробил по воротам Доннарумы и открыл счёт в матче. Теперь дело оставалось за малым – удержать победный результат. Англичане окопались на своей половине поля, оборонялись двумя (а то и тремя) рядами, в отборе принимал участие даже Харри Кейн. Подопечные Гарета Саутгейта практически забыли о своих атаках, за исключением проходов Стерлинга с последующими падениями и поисками пенальти. Но Бьорн Кёйперс, арбитр встречи, смотрел полуфинал англичан с датчанами, знал манеру игры Рахима и не вёлся на его провокации. Вообще, Кёйперс прекрасно отсудил финал: давал бороться, не портил игру свистками, всегда находился рядом с игровыми эпизодами.

Итальянцы, пропустившие в самом начале, долгое время не могли поверить в то, что Англия собирается обороняться всей командой со второй минуты встречи. Подопечные Роберто Манчини в первом тайме владели территориальным преимуществом, но до каких-то опасных моментов дело не доходило. Во втором тайме итальянцы прибавляли в темпе, в одном из отрезков игры преимущество команды Манчини по владению мячом достигло неприличных цифр: 80% на 20%. И это финал чемпионата Европы! Англичан, казалось, ничего не смущало, они продолжали держать оборону. И здесь на помощь молодым нападающим Италии пришли опытные защитники. После очередного углового 34-летний Леонардо Бонуччи оказался первым на добивании и сравнял счёт. На этом кураже итальянцы могли добыть победу и в основное время, и в дополнительное время, однако голкипер англичан Джордан Пикфорд сделал всё, чтобы дотащить свою команду до серии пенальти.

Саутгейт вновь проиграл по пенальти

Послематчевую серию пенальти, в которой решалась судьба трофея (всего во второй раз в истории Евро в финале была серия пенальти), проиграли не англичане, проиграл её Гарет Саутгейт. Интересно, что сам Саутгейт в 1996 году в полуфинале Евро не забил решающий пенальти, и, конечно, подвергся критике со стороны болельщиков. Сейчас эта критика уместна, наверное, ещё больше. Дело в том, что за минуту до конца дополнительного времени он выпустил на поле Рэшфорда и Санчо, которые должны были войти в пятёрку игроков, пробивающих одиннадцатиметровые. И угадайте, что произошло? Да, именно Рэшфорд и Санчо не забили пенальти: Маркус попал в штангу, а удар Джейдона отбил Доннарума. Несмотря на это, англичан держал в игре всё тот же Пикфорд, который отбил два пенальти англичан. Но самое странное и непонятное решение Саутгейта последовало дальше: решающий пятый удар пошёл бить 19-летний Букайо Сака. На взрослом уровне он никогда не бил с точки, и вот Гарет решил доверить ему самый важный удар турнира. Парень не справился с нервами, Доннарума записал в свой актив ещё одно спасение и принёс Италии трофей. Бонуччи – лучший игрок финального матча, Доннарума – лучший игрок всего турнира, Италия – лучшая команда Евро. Англия вновь осталась без трофея на крупном турнире, хотя финал в Лондоне, наверное, был прекрасным шансом, чтобы наконец-то победить на чемпионате Европы.

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