«Урал» завалил первый экзамен сезона

Ключевой момент матча – нереализованный Эриком Бикфалви пенальти. Фото: Пресс-служба «Урала»

Футбольный клуб «Урал» взял старт в новом сезоне Российской премьер-лиги. В домашнем матче «шмели» не сумели добиться положительного результата с «Краснодаром» – 0:3.

Без болельщиков

Увы, футбол вернулся на наши стадионы, но во многих регионах страны допуск зрителей был ограничен. Естественно, что каждый регион вводил свои ограничения массовых мероприятий. В Свердловской области заполнять концертные залы, стадионы можно было на 50 процентов, поэтому «Урал» начал реализовывать сезонные абонементы и билеты на первые две домашние игры. Однако затем местный Роспотребнадзор ужесточил ограничения: теперь массовые мероприятия в области могут посещать не более 500 человек. Естественно, что «Урал» остановил продажу абонементов и билетов, которых на тот момент было реализовано 4 000. Руководство клуба пыталось договориться об уступках, чтобы хотя бы эти четыре тысячи человек посетили матч при соблюдении всех необходимых санитарных норм. Роспотребнадзор на уступки не пошёл, и клубу пришлось принимать непростое решение. На матч пустили только владельцев карт «Business club», и они наблюдали за поединком из VIP-зон. Основные же трибуны стадиона были пустыми (за исключением ложи прессы, где располагались журналисты). В клубе пообещали вернуть деньги за билеты всем, кто не попал на матч. Если билеты были приобретены онлайн, то средства вернутся на карту, а если в магазине клуба, то необходимо написать заявление в этом же магазине и там же получить возврат.

Сенсации не случилось

Перед матчем у «Урала» возникли кадровые проблемы. Из-за травм участие в поединке не смогли принять Владимир Рыков и Рамазан Гаджимурадов. Потери серьёзные, оба футболиста весной были игроками стартового состава, от опытного Рыкова зависела надёжность в обороне, Гаджимурадов же создавал опасные моменты у чужих ворот. В итоге в пару к Алексею Герасимову в центре обороны присоединился полузащитник Рафал Августыняк, а на месте поляка сыграл новичок клуба Кирилл Колесниченко, которому главный тренер команды Юрий Матвеев доверял ещё в контрольных играх в межсезонье. Вместо Гаджимурадова в старте вышел Вячеслав Подберёзкин, в прошлом сезоне забивший «Краснодару» победный мяч.

Первый тайм в исполнении обеих команд получился скучным. Темп игры был невысокий, гости старались действовать первым номером, но до каких-то по-настоящему опасных моментов у ворот Помазуна не доходило. Самый запоминающийся момент первой половины игры случился уже в компенсированное время: Тонни Вильена сбил в своей штрафной площади Андрея Панюкова, и арбитр встречи назначил пенальти в ворота гостей. К мячу подошёл опытный Эрик Бикфалви и… ударил по центру ворот, где и остался Матвей Сафонов, отбивший удар. Вообще, от Эрика болельщики, конечно, ждут многого. Кто, если не он, будет тянуть команду вперёд? Но в первом матче нового сезона румын был сам не свой. Не получалось с обводкой, с ударами. Во втором тайме и вовсе сдали нервы, и он жёстко срубил соперника в подкате, за что получил предупреждение. Но «Урал» не менял своего лидера, у которого явно не шла игра. Тренерский штаб до конца рассчитывал на румына. Зато поменяли ничем не впечатлившего Ибрахимая, Панюкова, Егорычева и Подберёзкина и выпустили молодёжь, которую приобрели в межсезонье. Михаил Агеев и Юрий Железнов, появившиеся на поле, произвели неплохое впечатление, хотя и результативными действиями не отметились.

В этом и разница между «Краснодаром» и «Уралом». В, казалось бы, равном матче Виктор Гончаренко выпускает во втором тайме Кабеллу и Кордобу, а «Урал» – Железнова и Агеева. Кабелла сделал голевой пас, Кордоба забил гол. Как итог – 3:0 в пользу «быков» на табло.

«Урал» не был совсем плох, и уж точно не наиграл на разгромное поражение. Просто нынешний состав екатеринбургской команды не способен бороться за шестёрку сильнейших и с командами, которые претендуют на попадание в Еврокубки. В определённом матче и в определённых обстоятельствах – возможен положительный результат. Но это лишь исключение из правила. Как мы уже писали, без серьёзных трансферных усилений «Урал» будет бороться максимум за десятку сильнейших. И то, туда ещё нужно будет попасть. А для этого необходимо брать очки в матчах, где команда это сделать способна, как, например, в следующей домашней игре против «Нижнего Новгорода».

У сборной новый тренер Вместе со стартом чемпионата России РФС объявил имя нового наставника национальной сборной. Им стал главный тренер «Ростова» Валерий Карпин. Валерий Георгиевич согласился возглавить команду при условии совмещения постов в сборной и в клубе. Интересно, что РФС объявил о назначении прямо во время матча «Ростова» и «Динамо». Карпин – безусловно, авторитет в нашем футболе. Он сделал себе имя как игрок, достиг довольно высокого уровня (по меркам нашего чемпионата) в тренерской карьере. Нашей национальной команде нужен тренер, который способен дать эмоций. Из всех российских специалистов Карпин – наиболее подходящая кандидатура. На короткой дистанции ему необходимо добиться результата: попасть на чемпионат мира в Катаре. О каких-то глобальных изменениях в сборной говорить не приходится, на это просто нет времени. А вот эмоционально зарядить тех футболистов, которые есть в обойме, Валерий Георгиевич вполне может. И на этом эмоциональном фоне, возможно, и пробьётся в Катар.