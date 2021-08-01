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1 августа 2021, 22:08

"Урал" в Екатеринбурге сыграл вничью с "Нижним Новгородом"

Фото: пресс-служба "Урала"

Фото: пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" не сумел одержать первую победу в сезоне. Матч второго тура против "Нижнего Новгорода" завершился вничью - 1:1.

"Шмели" владели преимуществом в первом тайме. Андрей Панюков имел хорошую возможность открыть счёт, но не реализовал выход один на один. Зато сумел отличиться в другой атаке и вывел "Урал" вперед. Однако во втором тайме екатеринбуржцы не сумели удержать победный счёт. Тимур Сулейманов отличился в составе "Нижнего Новгорода" и установил окончательный счёт встречи - 1:1.

Следующий поединок "шмели" проведут на выезде. 9 августа екатеринбуржцы сыграют с "Сочи".

Областная газета Свердловской области

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