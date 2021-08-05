Сборная России по футболу по версии «ОГ»

Стартовый состав сборной России по футболу. Версия «ОГ». Коллаж: Татьяна Никитина / Данил Паливода / Фото: Пресс-служба РФС

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин покинул «Ростов» и сосредоточился только на работе с национальной командой. Совсем скоро ему предстоит объявить состав на сентябрьские матчи сборной. Каким он будет – решать тренерскому штабу. В преддверии игр сборной России «Областная газета» подготовила свой вариант заявки национальной команды, а также её стартового состава.

Карпин выбрал сборную

Новоиспечённый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин покинул пост наставника «Ростова». Несмотря на то, что специалист предполагал совмещать должности, он всё же принял решение сконцентрироваться на работе в национальной команде. Карпин не хотел покидать «Ростов», так как стал с клубом одним целым. Это видно по тому, как трогательно с ним прощались футболисты, как хорошо к нему относятся местные болельщики. Но совмещать посты в клубе и в сборной – это утопия. Нужно было выбирать что-то одно, и если уж Валерий Георгиевич согласился вытаскивать национальную сборную, то «Ростов» нужно было оставлять.

Сразу после назначения в сборную Карпин объявил о том, что в его тренерский штаб войдут Виктор Онопко и Николай Писарев. Первый – именитый в прошлом игрок, после завершения карьеры 11 лет работавший в тренерском штабе ЦСКА. Второй известен по работе главным тренером молодёжной сборной, при нём в 2012 году молодёжка впервые за 12 лет вышла на Евро. Именно Онопко и Писарев должны были заниматься просмотром матчей с участием потенциальных кандидатов в сборную, пока Карпин должен был находиться в «Ростове» (они, кстати, посетили матч второго тура чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом»). Но сейчас, вероятно, набором игроков они будут заниматься втроём. Также Карпин подтянул в свой тренерский штаб двух человек из «Ростова»: тренера по физподготовке Луиса Мартинеса и тренера-аналитика Джонатана Альбу.

Чего ждать от нового тренерского штаба? Будет ли кардинально меняться состав сборной, или же Карпин и компания продолжат работать с теми игроками, которые выступали на Евро? Ждать ли массового прибавления в национальной команде игроков «Ростова»? Ну и, наконец, появится ли в составе Артём Дзюба, с которым у Валерия Георгиевича не самые тёплые отношения ещё со времён работы в «Спартаке»? Ответы на эти вопросы получим довольно скоро, так как первый матч под руководством Карпина национальная команда проведёт уже 1 сентября.

Кого убираем?

А пока тренерский штаб сборной России осваивается в новых для себя ролях, «Областная газета» решила составить свой состав национальной команды на сентябрьские матчи. В первую очередь хочется отметить тот факт, что на Евро наша сборная была одной из самых возрастных – средний возраст 27,9 (шестое место). И безусловно, нужно состав омолаживать, не бояться подключать молодых футболистов к основной сборной. И, конечно, прощаться с теми, кто в команде уже очень давно.

При всём уважении к Юрию Жиркову и Фёдору Кудряшову, их время в сборной подходит к концу. Если в центре обороны есть объективные кадровые проблемы и вызов Кудряшова на Евро смотрелся логичным (тем более что Фёдор был незаменимым игроком в системе Черчесова), то вот Юрия Валентиновича точно пора отпускать. Сколько шуток уже ходит и про то, что у Жиркова забрали паспорт, поэтому он до сих пор в сборной, и про то, что он играл ещё за сборную Российской империи. Ведь Юрий действительно в команде уже очень давно, его дебют состоялся аж в 2005-м, он единственный футболист бронзового Евро-2008, который до сих пор в национальной команде (а что самое странное, Сергей Семак, игравший вместе с Жирковым на том Евро, уже несколько лет тренирует его в «Зените»). Скоро Юрию исполнится 38 лет, и это, конечно, уже возраст не для сборной.

Теперь о тех, кто не впечатлил на Евро и, на мой взгляд, в сборной лишний. Прежде всего это Андрей Семёнов. С привоза защитника «Ахмата» началось разгромное поражение от Бельгии, больше Станислав Черчесов ему не доверял место в составе. Вообще, не хочется говорить о предвзятости вызова Семёнова на Евро, но по-другому объяснить его появление в команде, да ещё и в стартовом составе первого матча, крайне трудно. Андрей в прошлом сезоне не всегда появлялся в составе «Ахмата», но играл в сборной.

Абсолютно непонятно, как на Евро оказался Антон Заболотный. Нападающий ЦСКА (а весной – «Сочи») совершенно не впечатляет своей игрой. При том, что Черчесов брал на Евро ещё двух высоких нападающих – Артёма Дзюбу и Александра Соболева – вызов Антона, который в итоге так и не появился на поле, был очень странным.

«Туристом» съездил на чемпионат Европы Андрей Мостовой. Полузащитник «Зенита» провёл только четыре матча в чемпионате России с первых минут, но впечатлил тренерский штаб сборной. Сейчас Андрей проигрывает конкуренцию в составе питерского клуба и не может прогрессировать в полном объёме. Есть молодые футболисты в чемпионате России, которые не меньше достойны места в сборной, чем Мостовой.

Кого вызываем?

Совершенно точно в сборную должен быть вызван дуэт Арсен Захарян – Константин Тюкавин. Молодая связка московского «Динамо» уже заявила о себе в прошлом сезоне, а в текущем продолжает феерить. Немецкий наставник московского клуба Сандро Шварц не стесняется доверять молодым футболистам, и они приносят результат. Пора делать следующий шаг и присоединяться к сборной.

Также вызова в сборную заслуживает Илья Самошников. Он, кстати, был в резервном списке Черчесова, но в итоге на Евро так и не поехал. Илья прекрасно себя проявляет в «Рубине», через фланг Самошникова строятся атаки казанской команды, а сам крайний защитник любит и, что главное, умеет к ним результативно подключаться.

Возвращения заслуживает Фёдор Смолов. После чемпионата мира и его знаменитой паненки нападающий перестал вызываться в сборную. И даже тот факт, что Фёдор хорошо провёл весеннюю часть прошлого сезона, не повлиял на решение Черчесова: Смолов оказался в только резервном списке. Ну, и если говорить про нападающих, интересно было бы посмотреть в сборной на Ивана Сергеева. Нападающий «Крыльев Советов» в прошлом сезоне в ФНЛ наколотил аж 40 голов, установив рекорд, и уж точно должен быть на виду у тренерского штаба команды.

Заявка Голкиперы: Матвей Сафонов (22 года, «Краснодар»), Юрий Дюпин (33 года, «Рубин»), Антон Шунин (34 года, «Динамо»). Защитники: Георгий Джикия (27 лет, «Спартак»), Марио Фернандес (30 лет, ЦСКА), Игорь Дивеев (21 год, ЦСКА), Вячеслав Караваев (26 лет, «Зенит»), Илья Самошников (23 года, «Рубин»), Роман Евгеньев (22 года, «Динамо»). Полузащитники: Максим Мухин (19 лет, ЦСКА), Александр Головин (25 лет, «Монако»), Даниил Фомин (24 года, «Динамо»), Роман Зобнин (27 лет, «Спартак»), Алексей Ионов (32 года, «Краснодар»), Далер Кузяев (28 лет, «Зенит»), Дмитрий Баринов (24 года, «Локомотив»), Алексей Миранчук (25 лет, «Аталанта»), Денис Черышев (30 лет, «Валенсия»), Арсен Захарян (18 лет, «Динамо»). Нападающие: Артём Дзюба (32 года, «Зенит»), Фёдор Смолов (31 год, «Локомотив»), Константин Тюкавин (19 лет, «Динамо»), Иван Сергеев (25 лет, «Крылья Советов»). Средний возраст – 25,9. Стартовый состав: Сафонов – Самошников, Джикия, Дивеев, Караваев – Кузяев, Зобнин – Головин, Миранчук, Захарян – Смолов.

С Захаряном, но без Дзюбы

Матвей Сафонов своей игрой и в клубе, и в сборной на Евро заслужил место в стартовом составе. Безусловно, у него случаются ошибки в силу возраста, но если молодой голкипер, что называется, «поплывёт», есть опытные Юрий Дюпин и Антон Шунин.

Что касается обороны, то ещё на чемпионате Европы образовалась пара центральных защитников Джикия - Дивеев. Георгий вообще является столбом нашей обороны и от него во многом зависит то, как играет сборная. Игорь не всегда идеален, но с подстраховкой от Джикии и с большим желанием играть он смотрится неплохо. На флангах обороны – Вячеслав Караваев и Илья Самошников, которые вполне могут подключаться к атакам в случае необходимости.

В центре поля – бетонная опорная зона в виде Романа Зобнина и Далера Кузяева. Конечно, для Далера привычнее более атакующая позиция, но в отсутствии травмированного Магомеда Оздоева он может сыграть и в центре поля. На перспективу есть молодой Максим Мухин, который очень хорош в отборах. Ну и не забываем про Дмитрия Баринова.

Группа игроков, отвечающая за креатив, – Алексей Миранчук, Александр Головин и Арсен Захарян. По кандидатурам Головина и Миранчука вопросов нет, это главная надежда нашей сборной. Захарян провёл огненный прошлый сезон, начиная от дебюта за «Динамо», продолжая феерией на молодёжном чемпионате Европы и заканчивая попаданием в расширенный состав основной сборной на Евро. И он вошёл в список 60 самых перспективных игроков мира 2003 года рождения по версии издания The Guardian. Да, Арсену всего 18 лет, но это в России «всего» 18. В топовых чемпионатах это «уже» 18, и в этом возрасте талантливые игроки появляются в основных составах мировых грандов. Не пойдёт игра у Захаряна, не впишется, перенервничает – всегда есть опытный Денис Черышев (если, конечно, без травм), есть Алексей Ионов. Но всё-таки хотелось бы дать шанс Арсену, своей игрой он заслужил место в сборной.

И при таком наборе игроков в нападении напрашивается Фёдор Смолов. С техничными полузащитниками сборная в атаке должна играть низом, а здесь Фёдор смотрится предпочтительнее Артёма Дзюбы. А если команда будет проигрывать в счёте и игра собьётся на навесы в штрафную, то здесь, конечно, выход Дзюбы будет просто необходим.

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