С первым экзаменом Карпин справился

Почти весь матч Валерий Карпин провёл у бровки и активно подсказывал своим футболистам. Фото: Пресс-служба РФС

Сборная России по футболу провела первый матч под руководством нового главного тренера Валерия Карпина. В рамках отборочного турнира к ЧМ-2022 наши футболисты сыграли вничью с Хорватией – 0:0.

Состав почти по «ОГ»

Дебют Валерия Карпина в национальной команде выпал на непростой период. Сложная отборочная группа, в которой кровь из носу надо занимать первое место, чтобы напрямую попадать в Катар, более того, в соперниках финалисты чемпионата мира – Хорватия. Думаем, не стоит говорить о том, что по составу хорватская сборная на голову превосходит нашу, поэтому добиться положительного результата Карпину и его команде было трудно.

«Областная газета» уже публиковала список тех футболистов, которых вызвал Валерий Георгиевич, оставался вопрос, кто же появится в стартовом составе. Место в воротах занял вернувшийся в команду Гильерме (Карпин сказал, что голкипера выбирал тренер по вратарям Виталий Кафанов), в центре обороны – Джикия с Дивеевым, на флангах – Караваев и Фернандес. Перед матчем, пожалуй, вопросы вызывали наличие в стартовом составе Алексея Ионова и отсутствие на поле Фёдора Смолова, который набрал фантастическую форму. Карпин и вышел на игру с хорватами без номинального нападающего: ложную «девятку» сыграл Алексей Миранчук. Порадовало появление в стартовом составе Арсена Захаряна, про которого мы писали. У 18-летнего парня карьера развивается молниеносно: за год он прошёл от дебюта в РПЛ через молодёжный чемпионат Европы к дебюту за основную сборную и стал самым молодым полевым игроком, игравшим за сборную России. Если вспоминать ту сборную, которую составляла «Областная газета», то семь человек (в том числе и Захарян) из нашего стартового состава вышли на поле с первых минут в матче с Хорватией. Совсем неплохо.

Пытались играть красиво

Теперь что касается игры. С первых минут матча стало видно, что Карпин, хоть и за короткий срок, но сумел донести до футболистов свои мысли. Наши футболисты активно и агрессивно шли в прессинг на чужой половине поля, причём делали это не только атакующие игроки, но и все остальные. Мы заставляли хорватов ошибаться и терять мяч. Сборная хотела играть в футбол, и это было видно. Пытались создавать моменты, играть низом, играть красиво. Не было никаких длинных забросов и толкотни в чужой штрафной (да и не на кого было забрасывать), игроки всё старались делать низом. А при потере мяча сборная тут же включалась в отбор, причём, если кто-то не успевал пойти в прессинг, Карпин с бровки бросал этому игроку «пару ласковых». Конечно, были периоды в игре, когда хорваты прибирали мяч себе и долго его контролировали, а нам просто приходилось отбиваться. Но при этом оборонялись россияне настолько грамотно, что и особых моментов-то у хорватов и не было. Во втором тайме Карпин провёл все пять замен, причём все они в основном были направлены на атаку. И при этом Смолов так на поле и не появился.

Подводя итоги, хочется отметить, что первые подвижки в сторону футбола, за который нам не будет стыдно, есть. Команда бежит, у парней горят глаза – это то, чего не было на Евро. Карпин обновил состав, омолодил его. Карпин старается привить сборной атакующую, агрессивную игру, пытается донести до игроков, что на футбольном поле некого бояться. Конечно, далеко не всё получилось в дебютном матче, но на то он и дебютный. Новый тренерский штаб провёл с футболистами всего пять дней: за это время трудно донести всё, что необходимо. Да, в какие-то моменты сборная садилась к своим воротам и откровенно играла «на вынос». Не всё получалось в атаке, потерялся на поле Головин. Но при этом стоит понимать, что сборная России играла с Хорватией, у которой практически все игроки выступает в топовых европейских чемпионатах, причём на ведущих ролях. Так что сыграть с ними вничью – результат неплохой. Особенно для дебютного матча.

Имидж ничто?

Возможно, это эффект почти всеобщего умопомрачения (или, если угодно, умопросветления) от обаяния главного тренера, но подавляющее большинство отзывов о первой игре Карпина всё-таки положительные и оптимистические. Хотя бывшего тренера Станислава Черчесова за такой состав Интернет растерзал бы на мелкие куски ещё до стартового свистка, а после финального свистка разбросал бы эти куски по всемирной паутине за нулевую ничью на своём поле с главным конкурентом. Имидж, вопреки рекламному слогану, имеет очень большое значение, о чём Станислав Саламович даже не догадывался.

Но Карпин это хорошо знает. Он, в отличие от своего забронзовевшего предшественника, ведёт себя максимально открыто, что не может не вызывать симпатию. На нелепые вопросы журналистов он может красиво отшутиться, хотя если напротив него не Дмитрий Губерниев, а Нобель Арустамян, задающий вменяемые вопросы, то Валерий Георгиевич отвечает охотно и обстоятельно. Да, многие помнят его знаменитое «Ну и…», но там зачастую и вопросы были такие, что другой ответ на них сложно дать.

Опять же, ничья ничьей тоже рознь. Все же понимали, что 1:1 в игровое время на чемпионате мира с Испанией – это не более, чем стечение благоприятных обстоятельств. Та сборная на поле терпела и дотерпела до победной серии пенальти. Команда Карпина с вице-чемпионами мира не стояла насмерть, не совершала подвиг, а играла в футбол. И это не может не вызывать симпатию. В 2002 году даже далёкие от футбола домохозяйки влюбились в 18-летнего Дмитрия Сычёва, сейчас в сборной России есть Арсен Захарян. И из таких отдельных фрагментов и складывается общее отношение.

Негативные и скептические отзывы, разумеется, есть. Но скептики и недоброжелатели наверняка есть даже у Томаса Тухеля, выигравшего в прошедшем сезоне с «Челси» Лигу чемпионов. Никто сейчас не знает, как пойдут дальше дела у сборной под руководством Карпина, но здесь и сейчас представляется, что у этой команды есть будущее. Время покажет, оправдаются ли наши ожидания.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».