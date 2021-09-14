«Урал» вновь уступил. Вылет всё ближе, а ресурсов для спасения нет

Президенту «Урала» Григорию Иванову (справа) нужно задуматься над тем, как спасать команду от вылета в ФНЛ Фото: пресс-служба «Урала»

Футбольный клуб «Урал» потерпел очередное поражение в чемпионате России. «Шмели» на выезде крупно уступили казанскому «Рубину» – 0:4.

Ещё перед стартом сезона было понятно, что «Уралу» будет крайне тяжело. Никаких серьёзных усилений состава летом не последовало (команду пополнили несколько молодых футболистов, а также в аренду вновь взяли Илью Помазуна), а между тем конкуренция в чемпионате заметно выросла. Вместо бесперспективных «Тамбова» и «Ротора», которые вылетели по итогам прошлого сезона, в Премьер-лигу зашли «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». Команды с финансами, со стадионами, с перспективами, они явно не собираются покидать чемпионат. Раньше «Урал» держался в середине турнирной таблицы и избегал стыковых матчей и прямого вылета за счёт того, что всегда были команды, которые испытывали финансовые, кадровые и другие проблемы и вторую часть чемпионата просто доигрывали, раздавая очки. Сейчас же такого нет, и, увы, «Урал» выглядит именно той командой, которая, на данный момент, наиболее близка к вылету из элитного дивизиона.

Казалось бы, и того костяка, который есть у екатеринбургской команды, должно было хватить для решения необходимых задач. Задачи-то у «Урала» не самые высокие: сохранить прописку да занять место как можно выше. Однако сейчас мы видим, что этих ресурсов может не хватить. Во-первых, команда отпустила Павла Погребняка, из нападающих остался только Андрей Панюков, нечасто радующий забитыми голами, а также молодые Михаил Агеев и Артём Максименко. Во-вторых, сильно сдал лидер команды Эрик Бикфалви. Мы привыкли, что румын уже не первый сезон тащит команду на себе и в трудные моменты выручал «Урал» голами, передачами, активными действиями. Сейчас же он просто не похож сам на себя. Видно, что не получается ничего на футбольном поле, и из-за этого Эрик теряет хладнокровие и концентрацию, его захлёстывают эмоции, что негативно сказывается на игре команды (в матче с «Динамо» Бикфалви схлопотал две жёлтые карточки и оставил «Урал» в меньшинстве ещё в первом тайме). В-третьих, екатеринбургскую команду преследуют травмы. С начала сезона выбыл Рамазан Гаджимурадов, который восхитил всех своей игрой в весенней части прошлого сезона. У него были проблемы с ключицей, и он пропустил начало сезона и только-только возвращается в строй. Проблемы испытывает и Вячеслав Подберёзкин, на которого вполне мог рассчитывать тренерский штаб. Всё это приводит к тому, что у «Урала» просто ужаснейшие показатели в атаке: всего два забитых гола в семи играх. Более того, и моментов-то особых команда не создаёт, а то, что создаёт, получается в большей степени случайно.

Такие же проблемы и в обороне. Травмы, дисквалификации игроков основы приводят к тому, что в обороне действуют либо опорные полузащитники (а для них это несвойственно), либо новички. В стартовом составе на матч с «Рубином» появились Артём Мамин и Иван Кузьмичёв, и, конечно, это сказалось на итоговом результате. Мамин и вовсе напривозил столько (даже в свои ворота мяч отправил), что вряд ли скоро снова его увидим в составе основной команды. К нему вопросы есть, конечно, но просто других вариантов у «Урала» не было, и это главная беда.

Пока что у екатеринбургской команды дела обстоят хуже некуда. Два очка после семи матчей и два забитых гола при 13 пропущенных – хуже «Урал» стартовал только в сезоне 2014/2015. Впереди после матча с «Локомотивом» (20 сентября), пожалуй, самая важная игра осенней части сезона против тульского «Арсенала» (27 сентября). Туляки идут на предпоследнем месте, опережая екатеринбуржцев на три очка. В случае поражения «Урал» приблизится к ФНЛ на пугающее расстояние, поэтому в следующий понедельник Игорю Шалимову и его команде кровь из носу нужно набирать очки.

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