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23 сентября 2021, 22:24

"Урал" обыграл владимирское "Торпедо" в рамках Кубка России

Фото: Пресс-служба "Урала"

Фото: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" стартовал с победы в новом розыгрыше Кубка России. "Шмели" на выезде обыграли владимирское "Торпедо" - 2:0.

Уже на первой минуте "Урал" открыл счёт в матче. Андрей Егорычев точным ударом вывел свою команду вперед. Через несколько минут хозяева имели отличный шанс, чтобы счет сравнять, но Владимир Победимов, который заработал пенальти, не сумел его реализовать. А вот "Урал" своими моментами пользовался: Андрей Панюков увеличил преимущество своей команды.

Однако после такого яркого начала команды сбавили темп, зрители больше так и не увидели забитых голов. Как итог - 2:0 в пользу "Урала". Следующий матч в Кубке России "шмели" проведут против "КАМАЗа".

Областная газета Свердловской области

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