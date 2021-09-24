«Урал» впервые в сезоне победил. Продолжит в чемпионате?

Андрей Панюков и Андрей Егорычев – авторы голов «Урала» в матче с «Торпедо». Фото: пресс-служба «Урала»

Футбольный клуб «Урал» одержал первую победу в новом сезоне. Екатеринбуржцы в рамках Кубка России обыграли на выезде владимирское «Торпедо» – 2:0.

Безусловно, после такого старта в сезоне (три ничьи и пять поражений в чемпионате, разница мячей – 2:13) «шмелям» просто необходимо было одержать победу, почувствовать уверенность в собственных силах. Наверное, поэтому на кубковый матч против «Торпедо» во Владимир полетели многие игроки основного состава. Помазун, Адамов, Гаджимурадов, Йовичич, Панюков, Егорычев – все были в стартовом составе, поэтому настрой клуба был понятен. Кстати, с капитанской повязкой на поле вышел Алексей Герасимов. Воспитанник «Урала» дебютировал в Премьер-лиге в 27 лет, а теперь дорос и до капитанства.

Надо сказать, что екатеринбуржцы забили очень быстро. Игроки «Торпедо» разыграли мяч с центра поля, попытались контролировать его, однако затем произошла потеря, и Андрей Егорычев прекрасным дальним ударом открыл счёт в матче. Интересно, что к моменту гола на телевизионной трансляции ещё не появился секундомер, но мы посчитали, что Андрей забил свой мяч на 18-й секунде встречи.

Интересно, что уже через несколько минут «Торпедо» получило отличный шанс сравнять счёт. Владимир Победимов заработал пенальти и сам пошёл его исполнять. Полузащитник владимирского клуба ударил в правый от себя угол, но не попал в створ ворот, а Илья Помазун, кстати, направление удара отгадал. После этого эпизода «Урал» вновь вернул себе инициативу и вскоре увеличил преимущество. Андрей Панюков воспользовался недопониманием защитника и вратаря «Торпедо», подхватил мяч и закатил его в пустые ворота, сделав счёт 2:0 уже на 15-й минуте.

Однако, несмотря на такое резвое начало, голов зрители больше не увидели. «Урал» чаще наносил удары по воротам соперника, чаще создавал моменты, но забить так и не сумел.

– Игра получилась тяжёлая, – сказал после матча наставник «Урала» Игорь Шалимов. – Удачно, конечно, сложилось, что мы забили гол уже на первой минуте матча и то, что соперник не реализовал пенальти. Второй мяч также случился не без ошибки хозяев поля. «Торпедо» – организованная команда, которая создала нам сегодня проблемы. Нам хотелось забить третий гол, но мы не смогли реализовать несколько моментов и успокоить игру за счёт контроля. Готовимся к следующей игре с «Арсеналом». Сейчас нужно восстановиться, так как есть небольшие повреждения у футболистов. Для нас следующий матч – игра за 6 очков. Наш соперник располагается недалеко от нас в таблице. Ребята стараются, будем делать всё возможное.

Впереди у «Урала» действительно игра за шесть очков в чемпионате. 27 сентября «шмели» на своём поле примут тульский «Арсенал», который располагается на 15-м месте («Урал» идёт 16-м). Хочется надеяться, что победный настрой «шмелей» перейдёт и в чемпионат, где пока дела обстоят не самым лучшим образом.

Скорость Егорычева Андрей Егорычев уже не в первый раз забивает быстрый гол в составе «Урала». Так, в 2019-м он стал автором самого быстрого гола в истории уральского футбола: Егорычев поразил ворота «Рубина» в рамках Премьер-лиги на 12-й секунде (а если верить телевизионным повторам, то на 11-й). Статистики по самым быстрым голам в истории Кубка России нет, но, без сомнения, мяч Андрея вошёл бы в это число.

Новый глава арбитров В Российском футбольном союзе произошли изменения. Департамент судейства организации возглавил инструктор ФИФА и УЕФА Витор Перейра. Он сменил на этом посту Виктора Кашшаи. «Португальский экс-арбитр ФИФА с большим опытом административной работы в международных и национальных футбольных ассоциациях приступит к исполнению обязанностей в ближайшие дни. Он будет курировать все вопросы судейства, включая стратегическое развитие, подготовку и образование российских судей. Соглашение между португальским специалистом и РФС рассчитано на два сезона», – говорится в пресс-релизе РФС. Отметим, что Перейра работал арбитром в конце 1990-х – начале 2000-х. Так, португалец судил матчи двух чемпионатов мира (1998 и 2002), чемпионата Европы (2000), Суперкубка УЕФА и финала Кубка УЕФА. После завершения карьеры арбитра работал в Греческой федерации футбола, а затем стал инструктором ФИФА.

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