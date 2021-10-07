Защита титула и возвращение в Европу: «Синара» начинает новый сезон

В прошлом сезоне "Синара" в финале чемпионата России оказалась сильнее "Тюмени". Фото: Павел Ворожцов

В России стартовал новый мини-футбольный сезон. Сегодня в матче-открытии чемпионата страны клуб «КПРФ» встретится с нижегородским «Торпедо».

Екатеринбургская «Синара» вступит в турнир на следующей неделе в ранге чемпиона страны. Подопечные Евгения Давлетшина проведут две встречи с «Норильским никелем». На самом деле хорошо, что екатеринбургская команда начнёт свой турнирный путь на неделю позже. В расположении клуба только вернулись Сергей Абрамов и Дмитрий Путилов, которые в составе сборной России выступали на чемпионате мира. Команда тренировалась без них, что может сказаться на подготовке. Ну и, конечно, не стоит сбрасывать со счетов усталость игроков, как физическую, так и моральную: они раньше вышли из отпуска, провели несколько сборов в национальной команде и отыграли весь турнир в Литве. Поэтому лишняя неделя на восстановление лидеров команды – это большой плюс.

Защитить титул чемпиона будет крайне сложно. В чемпионате России по мини-футболу хоть и немного команд по сравнению с другими видами спорта, но конкуренция очень высокая. В сборной себя проявляли игроки разных клубов: и «КПРФ», и «Тюмени», и «Газпрома-Югры», так что у всех есть свои лидеры. К слову, капитан «Синары» Сергей Абрамов на чемпионате мира смотрелся не самым лучшим образом. После такого феноменального сезона в клубе от Абрамова ждали чудес и на международном уровне, но Сергей провёл невзрачный турнир, хотя игрового времени он получал предостаточно. И это настораживает. Во многом именно благодаря игре Абрамова «Синара» в прошлом сезоне стала чемпионом. И если у него действительно наступит спад, то и команде придётся крайне тяжело.

При этом чемпионат мира дал повод для радости за голкипера «Синары» Дмитрия Путилова. Если уж к кому нет вопросов по игре на турнире в Литве – то это к нему. Путилов действовал очень уверенно, где мог спасал команду. Ну а про серию пенальти в матче с Аргентиной и говорить не стоит: Дмитрий дал шанс полевым игрокам выйти в полуфинал, которым, к сожалению, они не воспользовались.

Состав «Синары» не изменился, за исключением того, что Андрей Соколов, выступавший в прошлом сезоне на правах аренды, вернулся в «Тюмень». Все остальные игроки на месте, и пока отсутствовали Абрамов и Путилов, екатеринбургская команда провела матчи предсезонного турнира в Тюмени. Подопечные Евгения Давлетшина уступили «Динамо-Самаре» (2:4), сыграли вничью с «Новой Генерацией» (5:5), а в матче за третье место обыграли «Ухту» – 3:2. Неплохо на турнире себя проявили Антон Соколов и Валерий Дёмин, от которых многое будет зависеть в новом сезоне. Также на турнире Евгений Давлетшин давал игровое время и молодым футболистам, чтобы посмотреть на них в деле.

Предстоящий сезон для «Синары» будет знаковым ещё и в том плане, что спустя 10 лет екатеринбургская команда возвращается в еврокубки. «Синара» выигрывала Лигу чемпионов (тогда турнир назывался Кубок УЕФА) в сезоне 2007/2008, также выходила в финал в сезоне 2008/2009. В последний раз клуб играл в еврокубках в сезоне 2010/2011 и не смог пройти барьер элитного раунда. В нынешнем сезоне команда начнёт свой путь в Лиге чемпионов с основного раунда, соперниками «Синары» станут «Лученец» (Словакия), «Бенфика» (Португалия) и «Халле-Гооик» (Бельгия)

– Цели и задачи у нас всегда самые высокие. А в этом предстоящем сезоне как никогда. Мы все прекрасно понимаем, насколько трудно будет защитить титул чемпиона. Ещё мы хотим удачно выступить в Кубке России. Ну и, конечно же, участие в Лиге чемпионов, в которой задача – выступить как можно успешнее, – рассказал о задачах команды Евгений Давлетшин.

Календарь Чемпионат России. 15–16 октября. «Синара» – «Норникель». 22–23 октября. «КПРФ» – «Синара». Лига чемпионов*. 27 октября. «Синара» – «Лученец». 28 октября. «Синара» – «Бенфика». 30 октября. «Синара» – «Халле-Гооик» *все три матча пройдут в Словакии.

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