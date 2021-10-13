Кузьмичёв дебютировал за молодёжку, которая рвётся на Олимпиаду

Иван Кузьмичёв вышел на поле в матче против Литвы по ходу второго тайма Фото: Егор Слизяк/Российский футбольный союз

Молодёжная сборная России по футболу одержала третью победу подряд в отборочном турнире к чемпионату Европы-2023. Подопечные Михаила Галактионова на выезде одолели Литву – 3:0.

Российская молодёжка стартовала в новом отборочном цикле матчем с действующими полуфиналистами Евро – испанцами. Особой борьбы не получилось, россияне на выезде уступили более сильному сопернику со счётом 1:4. Зато следом наша команда оторвалась на Мальте, отправив в её ворота шесть безответных мячей. В октябрьских матчах команде Михаила Галактионова предстояли два поединка: против Северной Ирландии и Литвы.

Первый получился довольно тяжёлым. Да, российская команда доминировала, владела инициативой, но вот с реализацией дела обстояли не самым лучшим образом. Возможно, сказалось отсутствие Гамида Агаларова – лучшего бомбардира чемпионата России текущего сезона. Его Валерий Карпин вызвал в основную команду, зато в молодёжку отправился Константин Тюкавин, который был с основой в сентябре. Отличиться в матче с ирландцами ему не удалось, в итоге гол центрального защитника Даниила Прохина решил исход матча – 1:0.

Зато Тюкавин сумел забить в выездной игре с Литвой. Матч также складывался не самым лучшим образом, долгое время россияне не могли выйти вперёд. Ключевым стал отрезок с 65 по 71 минуту: в течение этого времени сборная России отправила три безответных мяча в ворота Литвы. Точнее, россияне забили дважды (дубль на счету Константина Тюкавина), а ещё один мяч футболисты Литвы забили в свои ворота. В итоге – 3:0 в пользу подопечных Михаила Галактионова.

Стоит отметить, что в составе национальной сборной России дебютировал 21-летний защитник Иван Кузьмичёв. Карьера молодого футболиста развивается довольно стремительно. В январе «Урал» приобрёл воспитанника тольяттинского футбола, весной Иван выступал в ПФЛ за «Урал-2», где провёл три матча, а также был в резерве основной команды (дебютировал в РПЛ в матче против «Локомотива» 16 мая, проведя на поле девять минут). Зато в этом сезоне Игорь Шалимов активно использует Ивана: в последних пяти матчах Кузьмичёв занимает место в стартовом составе в тройке центральных защитников «Урала», и в четырёх из пяти встреч екатеринбургская команда не пропустила. Игра Ивана впечатлила Михаила Галактионова, который вызвал его в сборную, а во встрече против Литвы он дебютировал в составе национальной молодёжной команды.

После четырёх матчей Россия располагается на втором месте в турнирной таблице, уступая лишь Испании. Интересно, что чемпионат Европы-2023 – не просто отдельный турнир, а ещё и способ отбора на Олимпиаду для европейских команд. Недавно Владимир Путин высказался о том, что наша команда давно не выступала на олимпийском футбольном турнире (в последний раз – в 1988 году), после чего в РФС поставили задачу отобраться на Игры в Париж в 2024 году.

Сделать это будет очень сложно. На Олимпиаду у европейских команд всего четыре путёвки. По регламенту на Игры едут четыре полуфиналиста чемпионата Европы, на который сейчас, собственно, только идёт отбор. Так как Олимпиада будет в Париже, то Франция как хозяйка одну из этих четырёх путёвок забирает себе. Остаётся три места: финалисты Евро, а также лучшая команда из проигравших в полуфинале.

Почему попасть в финал Евро (да даже в полуфинал) крайне проблематично? За всю историю Россия пробивалась в финальную часть молодёжного чемпионата Европы дважды: в 2013-м и в 2021-м, и оба раза не вышла из группы в плей-офф. Хотя в этом году за молодёжку играли Захарян, Тюкавин, Сулейманов, Обляков, Сафонов, Дивеев – состав гораздо сильнее, чем у нынешней молодёжки. И на фоне сверстников из Франции и Дании они оказались гораздо слабее.

Для начала российской команде нужно просто отобраться на Евро. Туда попадут все первые места из девяти групп, а также лучшая команда, занявшая второе место. Все остальные вторые места примут участие в стыковых матчах.

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