Футбольные правила нужно конкретизировать. Без этого никакой ВАР не поможет

Скриншот матча "Урал" - ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза вынесла вердикт по поводу ситуации, связанной с неназначенным пенальти в матче «Урал» – ЦСКА в ворота армейцев. Екатеринбургский клуб подавал апелляцию, но комиссия встала на сторону арбитра.

Матч 11-го тура Премьер-лиги «Урал» – ЦСКА запомнился тем, что арбитр Артём Любимов не поставил пенальти в ворота москвичей за, казалось бы, очевидный фол. Бахтиёр Зайнутдинов пытался выбить мяч после подачи «Урала», но в итоге сыграл рукой и прервал тем самым передачу. Видеоассистенты рефери посоветовали Любимову посмотреть повтор (то есть засомневались в решении арбитра не назначать пенальти), он отправился к монитору, но решения своего не изменил. После матча в адрес судьи посыпался шквал критики со стороны екатеринбургского клуба, «Урал» даже подал жалобу в РФС, но там сочли действия арбитра верными.

«Рассмотрев эпизод, комиссия вынесла следующее решение: судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота ЦСКА на 21-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок совершает попытку играть в мяч головой, но промахивается мимо него. В следующий момент мяч попадает в руку, находящуюся в естественном положении внизу и не делающую движения к мячу», – говорится в официальном ответе на сайте РФС.

Давайте по порядку. В последние годы в правила футбола было внесено столько поправок, что разобраться в них и запомнить крайне сложно. По новым трактовкам, если рука находится в естественном положении, а футболист не ищет контакта руки и мяча, то это не следует считать фолом. Очень странная поправка в правила, которая, по сути, никак не регламентируется. Всё отдаётся на откуп судье, именно он определяет, в каком положении была рука, и специально ли футболист сыграл ею. Из-за этого возникает огромное количество похожих ситуаций, но каждый арбитр трактует их по-своему. За примером далеко ходить не придётся. В прошлом сезоне «Урал» и ЦСКА в Москве сыграли вничью – 2:2. Один из голов армейцы забили с пенальти, который назначили за игру рукой Алексея Герасимова. Хотя в том эпизоде ситуация была точно такая же: мяч вылетел из толпы и попал в руку защитника «Урала», которая была в естественном положении. Но арбитр посмотрел повтор и назначил пенальти.

Можно хоть всё сто человек посадить у мониторов, но всё равно судейские ошибки будут происходить. И дело здесь в размытости самих правил. Раньше ведь всё чётко было: попал мяч в руку – штрафной (или пенальти). И всё. Никаких споров, никаких разных трактовок. А сейчас каждый арбитр вправе интерпретировать ту или иную ситуацию по-своему. Пока футбол не избавится от размытости в правилах, чётко не пропишет все эти эпизоды – никакой ВАР не поможет избежать судейских ошибок и разговоров о плохом судействе. А клубы продолжат из-за этого терять очки, а порой и трофеи.

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