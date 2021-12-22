Григорий Иванов знает кто может усилить «Урал»

Президент «Урала» Григорий Иванов на встрече с журналистами подвёл итоги осенней части сезона 2021/22. Фото: Галина Соловьёва

Футбольный клуб «Урал» подвёл итоги осенней части сезона. Традиционно президент «Урала» Григорий ИВАНОВ встретился с журналистами и ответил на самые важные вопросы о жизни команды в этот непростой период.

– У меня двоякие ощущения. Большую часть чемпионата мы шли на последнем месте, никак не могли выбраться из ямы. Сменили тренера, ему нужно было время на адаптацию в новой команде. Видели, что прогресс есть, где-то нам просто не везло, очень много ничейных матчей. Последние две встречи вселили оптимизм, мы забрались на 11-е место. Но весенняя часть чемпионата будет очень напряжённая, все команды идут плотно, – отметил Григорий Иванов.

Когда команду возглавил Игорь Шалимов, действительно произошли изменения. «Урал» перешёл на схему с тремя центральными защитниками, наладил игру в обороне: меньше екатеринбуржцев осенью пропустил только ЦСКА. При этом действия в атаке, за исключением последнего матча с «Ростовом», оставляли желать лучшего. Григорий Викторович всегда был сторонником яркого, атакующего футбола, поэтому игрой команды осенью был не всегда доволен.

– Под конец осенней части, в последних матчах игра «Урала» стала мне нравиться. Конечно, например, при Дмитрии Парфёнове мы забивали гораздо больше, но при этом и пропускали очень много. Сейчас же мы стабилизировали игру в обороне, кроме матча с «Рубином» в защите здорово себя проявляли. Не везло где-то в нападении. Наш лидер Эрик Бикфалви в первом матче, когда мы уступили «Краснодару» со счётом 0:3, при 0:0 не забил пенальти, его это сильно подкосило в эмоциональном, психологическом плане. Он долго вкатывался в сезон, находил свою игру, но закончил всё равно лучшим бомбардиром команды и много сделал для атаки «Урала». Надеюсь, что весной он продолжит радовать нас голами, – добавил президент «Урала».

Игра в обороне стабилизировалась во многом из-за уверенных действий молодых защитников – Арсена Адамова и Ивана Кузьмичёва. Оба впечатлили не только тренера «Урала», который доверил им место в стартовом составе, но и штабы национальных команд. Так, Арсена вызвал Валерий Карпин в основную сборную России, а Иван Кузьмичёв принимал участие в матчах молодёжки. И, конечно, молодыми защитниками с российским паспортом, уверенно проявляющими себя на уровне премьер-лиги, стали интересоваться другие клубы. В СМИ в последнее время ходит информация о том, что и Адамов, и Кузьмичёв могут покинуть «Урал» уже зимой.

– Переговоров нет ни по тому, ни по другому, – возразил Григорий Иванов. – Есть только интерес. Мы же всё-таки планируем оставить их в «Урале», только наладили игру в обороне, в которой они важны. Но если поступит хорошее предложение, за которое действительно можно будет отпустить парней, станем думать. В СМИ пишут, что Адамов уже одной ногой в «Локомотиве», но мы пока ещё ни с кем в клубе не разговаривали, не знаю, откуда такие слухи берутся.

Рассказал президент «Урала» и о тех приобретениях, которые клуб будет пытаться сделать в ближайшее трансферное окно. Речь зашла об усилении игры в атаке, так как по забитым голам «шмели» занимают последнее место в осенней части сезона. До заключительного тура у «Урала» было всего восемь мячей в семнадцати играх, матч с «Ростовом», конечно, немного исправил статистику, но не намного.

– Селекционная служба работает круглый год, конечно, мы ищем нападающего. Смотрим за рубежом, но при этом обращаем внимание и на наш чемпионат, на ФНЛ. Много парней хороших и молодых есть, им просто надо оказаться в нужном месте и в нужное время, как, например, тот же Адамов. Поэтому наши селекционеры постоянно предлагают нам варианты, мы их рассматриваем с тренерским штабом. Сейчас не буду называть никаких фамилий, чтобы избежать лишнего внимания, но, думаю, зимой мы точно приобретём нового футболиста в атаку, – сказал Григорий Иванов.

Отдельно президент «Урала» ответил на вопросы о возможных «звёздных» трансферах. Так, Григорий Иванов заявил, что не против был бы видеть в команде Павла Мамаева и Александра Кокорина. Но первый подписал контракт с «Химками», чтобы быть ближе к дому, а второго не так просто получить в финансовом плане. Вспомнил Григорий Викторович и про Олега Шатова.

– Если Шатов будет готов, мы всегда его ждём. Молодым человеком уехал в большие клубы, это наш воспитанник. Ворота в «Урал» для него всегда открыты. Олег не раз говорил, что завершать карьеру будет в екатеринбургском клубе, – сказал Григорий Иванов.

Ну и, конечно, речь не могла не зайти о бюджете клуба. В сентябре 2020 года у «Урала» сменился председатель совета директоров: им стал Дмитрий Пумпянский. И после назначения вместе с президентом клуба новоиспечённый председатель совета директоров провёл пресс-конференцию. На ней были озвучены глобальные цели: в ближайшие два-три года бюджет должен быть увеличен минимум в два раза, а в задачах клуба должна быть борьба за Еврокубки. Однако после той вдохновляющей пресс-конференции прошло полтора года, а бюджет клуба не то что не увеличился, а едва ли не уменьшился.

– Конечно, здесь вмешалась ситуация с коронавирусом. Области тяжело, нашим спонсорам тоже тяжело. Хотя Дмитрию Пумпянскому даже в этой ситуации мы благодарны за то, что он помогал нам финансово, без этого мы бы просто не выжили. Были у нас проблемы с финансированием, где-то область не полностью рассчиталась с нами, но сейчас все деньги получены, так что мы с оптимизмом смотрим в будущее. В этом сезоне бюджет остался примерно таким же, как и был в прошлом – 1,1–1,2 млрд рублей. На следующий сезон премьер-лига заключила новый контракт на продажу прав на телетрансляции матчей, поэтому клубы будут получать больше финансов. Пересмотрим контракт с титульным спонсором, есть договорённости с букмекерскими конторами. Так что думаю, что в следующем сезоне бюджет будет увеличен, – сказал президент «Урала».