Сборная России по мини-футболу досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы

Фото: Пресс-служба АМФР

Сборная России по мини-футболу одержала вторую подряд победу на чемпионате Европы, который проходит в Нидерландах. После успеха в матче со Словакией (7:1) подопечные Сергея СКОРОВИЧА уверенно разобрались с Хорватией - 4:0.

На второй минуте встречи у хорватов случилось удаление: Ведран Матошевич грубо сыграл против Робиньо, за что получил красную карточку. Россияне воспользовались численным преимуществом: Артём Антошкин дальним ударом забил свой четвёртый мяч на турнире и открыл счёт в матче. Команда Сергея Скоровича контролировала ход встречи, создавала моменты и ещё до перерыва сумела отличиться дважды. Сначала Паулильо принял мяч, развернул соперника и пробил точно в девятку, а затем хорошую комбинацию разыграли Иван Чишкала и Денис Давыдов, после которой Чишкала вышел один на один и отправил третий мяч в ворота хорватов.

Во втором тайме хорваты чуть больше владели мячом, но до опасных моментов дело доходило редко. Зато россияне свои моменты реализовывали: Артём Антошкин воспользовался ошибкой голкипера соперников, перехватил мяч и отправил его в пустые ворота. 4:0 - уверенная победа сборной России.

Благодаря этому успеху, а также ничейному результату в параллельном матче между Словакией и Польшей, сборная России досрочно вышла в плей-офф с первого места. В заключительной игре группового этапа команда Сергея Скоровича 29 января встретится с Польшей. Начало - в 18:30 по уральскому времени, трансляция на "Матч ТВ".