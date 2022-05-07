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7 мая 2022, 18:17

"Урал" в Екатеринбурге уступил "Спартаку"

Фото: Пресс-служба "Урала"

Фото: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" на своем поле уступил московскому "Спартаку". Встреча проходила в Екатеринбурге и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

В первом тайме Шамар Николсон открыл счёт после углового. Через 10 минут нападающий "Спартака" оформил дубль, а в перед перерывом Виктор Мозес сделал счёт 3:0.

Во втором тайме "Урал" играл гораздо лучше и отыграл один мяч. Лео Гогличидзе вошёл в чужую штрафную и точно пробил в дальний угол. "Шмели" имели ещё несколько опасных моментов, но реализовать их не смогли. В итоге матч завершился в пользу "Спартака" со счетом 3:1.

Отметим, что на матче присутствовали 26 402 болельщика, что является рекордной посещаемостью домашних матчей "Урала" в сезоне.

Областная газета Свердловской области

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