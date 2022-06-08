Евгений Куйвашев обсудил с советом директоров ФК "Урал" итоги сезона

Евгений Куйвашев выразил уверенность в том, что уральцы способны добиваться более высоких результатов. Фото: областной департамент информполитики

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил с советом директоров футбольного клуба "Урал" итоги сезона и направления дальнейшей работы. Встреча состоялась сегодня.

"Как преданный футбольный болельщик, я внимательно слежу за выступлениями наших футболистов, радуюсь их победам и огорчаюсь, когда у ребят что-то не получается. Да, завершившийся игровой сезон для "Урала" складывался непросто. Но команда проявила целеустремленность и сплоченность, умение мобилизоваться в трудной ситуации", — отметил глава региона.

Он также выразил уверенность в том, что уральцы способны добиваться более высоких результатов. Для этого, по словам Евгения Куйвашева, есть потенциал и возможности.

Участники заседания совета директоров также обсудили необходимые меры для укрепления позиций уральского футбола, подготовки молодых спортсменов, сообщает областной департамент информполитики.