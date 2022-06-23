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23 июня 2022, 19:19

Эрик Бикфалви вошёл в список 33 лучших игроков РПЛ сезона 2021/22

Бикфалви

Фото: Владимир Мартьянов

Сегодня исполком Российского футбольного союза на очередном заседании объявил лауреатов премий РФС по итогам сезона Тинькофф РПЛ 2021/22 и утвердил список 33 лучших футболистов. Среди них оказался и нападающий "Урала"Эрик Бикфалви. 

Вместе с Эриком Бикфалви в числе лучших левых нападающих Лиги:Матео Кассьера («Сочи») и Иван Сергеев («Зенит»). 

Лучшими правыми нападающими названы: Гамид Агаларов («Уфа»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив») и Артём Дзюба («Зенит»). Список лучших вратарей выглядит так: Матвей Сафонов («Краснодар»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Илья Лантратов («Химки»). 

Наибольшее представительство в списке 33 лучших игроков получил «Зенит», ставший чемпионом Тинькофф РПЛ – 10 футболистов. Пять игроков представляют «Динамо», четыре – «Сочи», по три – ЦСКА и «Ростов», два – «Спартак», по одному – «Урал», «Краснодар», «Химки», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Уфу».

Со всеми лидерами сезона Тинькофф РПЛ 2021/22 можно познакомиться на сайте РФС

Досье «ОГ»

Эрик Бикфалви родился 5 февраля 1988 года в городе Карей (Румыния). 

Начинал профессиональную карьеру в 2005 году в румынской команде «Финк Фенстер».

В 2006 году дебютировал в сильнейшем румынском дивизионе в составе «Жиула».

Через год стал игроком гранда румынского футбола – бухарестского «Стяуа» (2007-2012).

Также выступал за луцкую «Волынь» (2012-2015), за китайский «Ляонин Хунёнг» (2015), бухаресткое «Динамо» (2016), томскую «Томь» (лето 2016).

С января 2017 – игрок «Урала».

С 2014 года игрок сборной Румынии.

Лауреаты премии РФС были объявлены в пяти номинациях:

Лучший футболист: Кристиан Нобоа («Сочи»)

Лучший тренер: Сергей Семак («Зенит»)

Лучшая команда: «Зенит»

Лучший молодой игрок: Арсен Захарян («Динамо»)

За вклад в развитие футбола: Сергей Галицкий («Краснодар»)

Областная газета Свердловской области

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