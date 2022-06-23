Эрик Бикфалви вошёл в список 33 лучших игроков РПЛ сезона 2021/22

Фото: Владимир Мартьянов

Сегодня исполком Российского футбольного союза на очередном заседании объявил лауреатов премий РФС по итогам сезона Тинькофф РПЛ 2021/22 и утвердил список 33 лучших футболистов. Среди них оказался и нападающий "Урала"Эрик Бикфалви.

Вместе с Эриком Бикфалви в числе лучших левых нападающих Лиги:Матео Кассьера («Сочи») и Иван Сергеев («Зенит»).

Лучшими правыми нападающими названы: Гамид Агаларов («Уфа»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив») и Артём Дзюба («Зенит»). Список лучших вратарей выглядит так: Матвей Сафонов («Краснодар»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Илья Лантратов («Химки»).

Наибольшее представительство в списке 33 лучших игроков получил «Зенит», ставший чемпионом Тинькофф РПЛ – 10 футболистов. Пять игроков представляют «Динамо», четыре – «Сочи», по три – ЦСКА и «Ростов», два – «Спартак», по одному – «Урал», «Краснодар», «Химки», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Уфу».

Со всеми лидерами сезона Тинькофф РПЛ 2021/22 можно познакомиться на сайте РФС.

Досье «ОГ» Эрик Бикфалви родился 5 февраля 1988 года в городе Карей (Румыния). Начинал профессиональную карьеру в 2005 году в румынской команде «Финк Фенстер». В 2006 году дебютировал в сильнейшем румынском дивизионе в составе «Жиула». Через год стал игроком гранда румынского футбола – бухарестского «Стяуа» (2007-2012). Также выступал за луцкую «Волынь» (2012-2015), за китайский «Ляонин Хунёнг» (2015), бухаресткое «Динамо» (2016), томскую «Томь» (лето 2016). С января 2017 – игрок «Урала». С 2014 года игрок сборной Румынии.