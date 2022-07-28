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28 июля 2022, 12:00

Екатеринбург готовится принять первый матч РПЛ с применением Fan ID

Екатеринбург Арена

С собой лучше иметь распечатанный лист c QR-кодом билета с портала Госуслуг. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге первый футбольный матч Российской Премьер-Лиги (РПЛ), на который можно будет попасть только при наличии паспорта болельщика, состоится 29 июля. На поле встретятся "Урал" и "Краснодар".

Чтобы посмотреть игру на "Екатеринбург Арене", нужно оформить Fan ID. Соответствующую заявку можно подать через портал Госуслуг или обратиться в МФЦ. Номер карты будет присвоен через 72 часа, возможно, раньше, напоминают в департаменте информполитики Свердловской области.

Отмечается, что временный центр оформления карты болельщика сегодня и завтра с 10:00 до 20:00 открыт на территории стадиона на углу улиц Татищева — Пирогова.

По данным билетных касс и ФК "Урал", на матч между "шмелями" и "Краснодаром" продано 3,5 тысячи билетов. Карту болельщика для посещения игр РПЛ на стадионе "Екатеринбург Арена" получили около 10 тысяч человек.

Напомним, оформление цифрового паспорта болельщика началось с 4 июля. Документ необходим для посещения матчей Российской Премьер-Лиги, его обязаны иметь зрители, спортсмены и персонал, гости.

Областная газета Свердловской области

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