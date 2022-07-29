"Урал" проиграл третий матч подряд, уступив "Краснодару"

Фото: Павел Ворожцов

Футбольный клуб "Урал" уступил в первом домашнем матче сезона. "Шмели" в Екатеринбурге проиграли "Краснодару" - 1:3.

В первом тайме екатеринбуржцы смотрелись лучше своих соперников. "Урал" создал большое количество моментов у чужих ворот, но здорово действовал голкипер гостей Матвей Сафонов. А "Краснодар" своим шансом воспользовался: Сергей Бородин после углового вывел гостей вперед.

После перерыва екатеринбуржцы попытались выровнять положение, хорошие моменты были у Эрика Бикфалви и Алексея Каштанова, но забил вновь "Краснодар". Арбитр после просмотра видеоповтора назначил в ворота Ильи Помазуна пенальти, который реализовал Эдуард Сперцян. Через 10 минут в ворота "Урала" был назначен ещё один пенальти, и вновь Сперцян был точен с точки. В самой концовке встречи Алексей Каштанов мощным ударом сократил отставание в счёте и забил первый гол "Урала" в сезоне, но победа осталась за "Краснодаром" - 3:1.

Для "Урала" это поражение стало третьим в сезоне. В первом туре "шмели" уступили ЦСКА (0:2), а во втором - "Оренбургу" (0:3).