Новый – это хорошо забытый старый

Григорий Иванов (слева) и Виктор Гончаренко забыли старые обиды. Фото: Телеграм канал ФК «Урал»

В первом матче под руководством врио главного тренера Евгения АВЕРЬЯНОВА футболисты екатеринбургского «Урала» взяли первое в этом сезоне очко, сыграв вничью с воронежским «Факелом» (подробнее – см. врезку). Однако этот результат не устроил президента клуба Григория ИВАНОВА. В дальнейшем работать с командой будет 45-летний белорусский специалист Виктор ГОНЧАРЕНКО, который 7 лет назад уже возглавлял «шмелей», но очень быстро покинул клуб из-за конфликта с руководством.

43-летний Евгений Аверьянов стал исполняющим обязанности главного тренера в минувший понедельник, когда был отправлен в отставку Игорь Шалимов, продержавшийся на посту наставника «Урала» один год. 53-летний специалист смог спасти команду от вылета из премьер-лиги по итогам сезона 2021/2022, однако новый чемпионат начал хуже некуда: четыре поражения в четырех матчах – антирекорд свердловского футбола.

Болельщики и специалисты расценили назначение Евгения Аверьянова как временное, однако Григорий Иванов говорил, что окончательного решения нет, и многое зависит от того, как «Урал» сыграет в Воронеже. «Шмели» там прервали свою серию поражений, но президент клуба ничейным результатом остался недоволен.

– На мой взгляд, мы потеряли очки. Нам была нужна победа. Да, мы взяли первое очко. Но оно ни туда, ни сюда. Мы очень расстроены, что не смогли забить и выиграть, – сказал он сразу после матча.

Стало ясно, что у «шмелей» будет новый тренер. СМИ называли основными кандидатами экс-наставника «Химок» Сергея Юрана, отправленного в отставку практически одновременно с Шалимовым, и бывшего игрока «Урала» Спартака Гогниева, который неплохо показал себя во владикавказской «Алании». Но президент выбрал Виктора Гончаренко – человека, который раньше уже работал в клубе и ушел из него в результате громкого конфликта.

Обыгрывал «Баварию»

Виктор Гончаренко родился в 1977 году в Гомельской области (Белоруссия). Играл на позиции защитника в сильнейшем клубе страны – борисовском «БАТЭ» – и дважды становился чемпионом страны. Игровую карьеру завершил в 25-летнем возрасте из-за серьезной травмы, полученной на тренировке.

Вскоре, окончив Белорусский университет физической культуры, вернулся в БАТЭ в качестве тренера. Руководил командой 7 лет (2007–2013), выиграл с ней 7 чемпионатов страны, трижды пробивался в групповой этап Лиги чемпионов, а однажды даже обыграл «Баварию».

В 2013 перебрался в Россию – в «Кубань», с которой отработал полтора сезона (8-е место в первом и 5-е на момент отставки – во втором).

Конфликт с «Уралом»

14 июня 2015 года Виктор Гончаренко был назначен на пост главного тренера «Урала». Специалист, которому тогда было 38 лет, подписал контракт, рассчитанный на три года, однако проработал с командой всего два с небольшим месяца. В третьей декаде августа (за несколько дней до игры с грозненским «Тереком») тренер вдруг покинул Екатеринбург, а 1 сентября «Урал» опубликовал на своем сайте заявление о прекращении сотрудничества «по обоюдному согласию из-за расхождения во взглядах на дальнейшие пути развития клуба». В чем именно заключались эти расхождения, участники конфликта официально так и не рассказали.

Под руководством Гончаренко «Урал» сыграл шесть матчей, и их результаты были невпечатляющими: одна победа, две ничьих и три поражения. Команда занимала 10-е место.

Скромные результаты

После «Урала» Гончаренко полсезона тренировал «Уфу» (которую поднял в середину турнирной таблицы), а потом возглавил ЦСКА, где задержался на пять лет. Это время могло стать золотым для специалиста, но – увы… Армейцы за пятилетку выиграли только один трофей – в 2018 году они завоевали Суперкубок, куда попали вместо обладателя Кубка России клуба «Тосно», который был расформирован из-за финансовых проблем. На фоне достижений предшественника – Леонида Слуцкого (который за 7 лет выиграл с ЦСКА три чемпионских титула, два Кубка страны и два суперкубка) – результаты, мягко говоря, скромные.

Последний клуб, где работал Виктор Гончаренко до возвращения в «Урал», – «Краснодар». Тренер покинул его в январе 2022 года; команда на тот момент занимала 5-е место.

Виктор Гончаренко работает в России уже 9 лет. Тренировал и топовые клубы (ЦСКА), и середняков («Урал»), и аутсайдеров («Уфа»). Под его руководством они сыграли 255 матчей: 120 выиграли, 74 проиграли, в 61-м была ничья. Завоеван один трофей и два комплекта серебряных наград (все – с армейцами).

Раскачиваться некогда

«Урал» сейчас находится в турнирной таблице на последнем, 16-м, месте (московское «Торпедо», у которого также только одно очко, располагается выше по дополнительным показателям).

Следующий матч «Урал» проведет в субботу, 20 августа. На своем поле он примет одного из ближайших соседей – нижегородскую команду «Пари НН», которая в предыдущих пяти матчах набрала 2 очка и занимает сейчас 14-е место. В последнем туре «Пари НН» дома проиграл «Ростову» с хоккейным счетом 3:4.

Екатеринбуржцам – особенно с учетом игры на своем поле – надо обязательно побеждать, ибо дальше команду ждут две встречи с топ-клубами (с «Зенитом» дома и с «Динамо» в гостях). Там пополнить свой очковый багаж будет крайне трудно. Это надо делать прямо сейчас.

Голов нет, но есть рекорд – по желтым карточкам В пятом туре чемпионата России футболисты екатеринбургского «Урала» сыграли вничью в Воронеже с местным «Факелом» — 0:0. Игра, несмотря на нулевой счет, вышла довольно веселой: соперники нанесли по воротам друг друга 33 удара. В створ, правда, попали только 5 раз (трижды – воронежцы, дважды – уральцы), но при этом могли быть как минимум два гола: гостей спас вратарь Илья Помазун, а хозяев – штанга. Встреча в Воронеже стала для «шмелей» первой в этом сезоне, где они сумели не пропустить. И четвертой, где не смогли забить (в пяти играх «Урал» поразил ворота соперников только один раз – в третьем туре против «Краснодара»). Судья матча Владислав Безбородов, известный своей строгостью, на сей раз показал соперникам 11 (!) желтых карточек, 8 из которых – футболистам Екатеринбурга. По данным «ОГ», обе цифры – рекордные в истории свердловского футбола (в самом «Урале» подтвердить или опровергнуть это не смогли – в клубе, как оказалось, такую статистику не ведут).