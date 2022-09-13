«Синара» не справилась с чарами Суперкубка

Фото: Пресс-служба "Газпрома-Югры"

Екатеринбургский мини-футбольный клуб «Синара» проиграл матч за Суперкубок России. В Югорске команда Евгения ДАВЛЕТШИНА в упорной борьбе уступила «Газпрому-Югре» со счетом 2:3. В третий раз подряд трофей достался клубу, который проиграл в предыдущем розыгрыше.

В матче за Суперкубок встречаются чемпион страны и победитель розыгрыша Кубка России. Этот матч проводился всего в четвертый раз. Первый его розыгрыш в 2001 году принимал Новый Уренгой, в 2003 – Москва. После этого была долгая пауза, и лишь в 2016 году трофей был разыгран вновь, на сей раз в Щелково. Затем последовал новый перерыв – на шесть лет. В 2022 году право на проведение встречи получил Югорск.

Интересная закономерность выработалась за эти годы. В Суперкубке побеждает команда, уступившая в предыдущем его розыгрыше. В 2001 году «ГКИ-Газпром» оказался сильнее московского «Спартака» (3:2). Красно-белые победили в 2003 году, одолев «Динамо» – 4:3. А в 2016 году обладателем трофея стало уже «Динамо», переигравшее «Газпром-Югру». Закономерность эта продолжилась и в этом году: югорчане обыграли «Синару» и завоевали Суперкубок.

Сам матч получился упорным. Долгое время команды не могли открыть счет, хотя моменты были и у тех, и у других ворот. Первыми забили екатеринбуржцы: Максим Герасимов переиграл опытного голкипера «Газпрома-Югры» Звиада Купатадзе. Но еще до перерыва хозяева счет сравняли, отлично разыграв угловой.

Во втором тайме продолжилась обоюдно острая борьба. «Синара» рисковала, подключая к атакам голкипера Ивана Ишкова. Но «Газпром-Югра» дважды наказала екатеринбуржцев за это: сначала бразильский легионер Щимба через всю площадку послал мяч в пустые ворота, а следом этот трюк повторил Звиад Купатадзе. За несколько минут до конца встречи капитан «Синары» Сергей Абрамов реализовал шестиметровый удар и сократил отставание до минимума, но сравнять счет екатеринбуржцам не удалось.

«Газпром-Югра» впервые завоевал Суперкубок России.