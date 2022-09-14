Известные российские футболисты проведут мастер-класс для свердловских школьников

В проекте "Футбол в школе" в новом учебном году участвуют более 2 тыс. российских школ. Фото: Полина Зиновьева

В четверг, 15 сентября, состоится фестиваль для участников проекта Российского футбольного союза "Футбол в школе". Для учеников из Екатеринбурга и Полевского проведут открытый урок российские звезды этой игры.

Участие в мероприятии примут бывшие игроки сборной России Динияр Билялетдинов, Елена Терехова, Руслан Пименов и Никита Баженов, а также чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров. Спортсмены проведут мастер-класс для учеников школы № 52 Екатеринбурга и школы № 17 Полевского.

В учебном году 2022/2023 в проекте "Футбол в школе" участвуют 2 150 школ из 48 регионов страны.

"Каждому учебному заведению Российский футбольный союз передает комплект инвентаря для организации футбольного урока физкультуры и секций. Ранее Свердловская область входила в число пилотных регионов проекта", — сообщается на сайте РФС.